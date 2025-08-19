محرز ضد ناتشو: الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية بالسوبر السعودي

يخوض فريق الأهلي، بقيادة الجزائري رياض محرز، مواجهة صعبة أمام القادسية الذي يقوده الإسباني ناتشو، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب هونغ كونغ.

ويحل الأهلي صاحب المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم الماضي، ضيفا على القادسية، وصيف بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الألماني ماتياس ييسله، مدرب الأهلي، إلى إضافة لقب جديد إلى سجله بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، ساعيا إلى إعادة الكأس إلى جدة بعد غياب دام 9 أعوام.

في المقابل، يعول الإسباني ميتشل غونزاليس، مدرب القادسية، على تحقيق المفاجأة والفوز باللقب في أول مشاركة للفريق بالبطولة، مدعوما بصفقات تعزيزية بارزة، أبرزها التعاقد مع المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب هونغ كونغ يوم الأربعاء، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويمكن متابعة اللقاء عبر قنوات "ثمانية"، وتطبيق ثمانية، وتطبيق جاكو.