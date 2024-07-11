لحظة هروب زوجة فالفيردي من شجار جماهير كولومبيا واللاعبين (فيديو وصور)

شهدت مباراة أوروغواي وكولومبيا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا واقعة مؤسفة باشتباكات بين لاعبي أوروغواي وجماهير كولومبيا عقب نهاية اللقاء.

وفاز منتخب كولومبيا بهدف دون رد على حساب أوروغواي في نصف النهائي ليحجز مقعده في المباراة النهائية بجانب الأرجنتين.

ولم تقتصر الأحداث المؤسفة على اشتباكات لاعبي أوروغواي والجماهير الكولومبية بل امتد الأمر لمشاجرات بالأيدي بين لاعبي المنتخبين عقب نهاية اللقاء.

وانتشر مقطع فيديو لمشاجرة حادة بين لاعبي المنتخبين عقب نهاية اللقاء بجانب مدرجات ملعب "بنك أوف ذا أمريكا".

وظهرت خلال مقطع الفيديو زوجة فيدي فالفيردي نجم منتخب أوروغواي وهي تركض مع نجلها التي تحمله بعيدًا عن شجار لاعبي المنتخبين.

وكان داروين نونيز نجم منتخب أوروغواي قد دخل أيضًا في مشادات مع مشجعي كولومبيا لحماية عائلته التي حضرت المباراة من أرض الملعب خوفًا من تعرضهم لأي إيذاء أو اعتداءات من جانب الجماهير الكولومبية المتحمسة.

واستقبل منتخب أوروغواي هدفًا في الدقيقة 39 من عمر لقاء كولومبيا عن طريق جيفرسون ليرما، لينهي أحلامه في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا خلال النسخة الحالية.

وفاز منتخب أوروغواي بلقب كوبا أمريكا 15 مرة وهو صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بالتساوي مع الأرجنتين.

ولكن منتخب أوروغواي لم يفز باللقب القاري منذ نسخة 2011 بينما حصد منتخب الأرجنتين لقب النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا بخلاف تأهله لنهائي النسخة الحالية.