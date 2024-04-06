رونالدو يتفاعل مع جماهير النصر بهذه الطريقة (فيديو)

ويحل النصر ضيفًا على ضمك باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجلس رونالدو بديلا، ما جعله يجري عمليات الإحماء مع البدلاء بالقرب من مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وخلال عمليات "الإحماء" التي سبقت انطلاق المباراة، قامت جماهير النصر بترديد كلمة (SIIII) الخاصة برونالدو، وتفاعل النجم البرتغالي معهم بيده ورأسه في مشهد أثار إعجابهم.