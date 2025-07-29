أمر سخيف.. أسطورة الكرة الأمريكية يشن هجوما لا يصدق على ميسي

وجه أليكسي لالاس، أسطورة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، انتقادات حادة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي، بعد أزمة مباراة "كل النجوم"، التي أدت إلى إيقافه رسميًا.

وقلل لالاس من أهمية المزاعم حول تعرض ميسي لمعاملة غير عادلة، مؤكدًا أن الأرجنتيني ليس ضحية كما يصوّره البعض، بل عليه تحمّل مسؤوليات كونه النجم الأبرز في المسابقة.

وكانت رابطة الدوري الأمريكي أعلنت إيقاف ميسي، لمدة مباراة واحدة مع إنتر ميامي؛ بسبب غيابه عن لقاء "كل النجوم" في تكساس، دون الحصول على موافقة مسبقة.

ووفقًا لقواعد الدوري الأمريكي.. يكون لزامًا على أي لاعب يتم استدعاؤه للمشاركة في مباراة "كل النجوم"، أن يحضر بشكلٍ رسمي؛ ما لم يحصل على موافقة مسبقة، بغير ذلك.

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وقال أسطورة منتخب الولايات المتحدة في البودكاست الخاص به State of the Union: "من المثير للاهتمام الطريقة التي تم التعامل بها مع الأمر، وردود الفعل التي تبعته، جميعنا إما شاركنا أو نشأنا ونحن نشاهد مباريات نجوم الدوري في مختلف الرياضات، وهذا أمر طبيعي جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف لالاس منتقدًا بعض التوصيفات التي أحاطت بموقف "ليو": "لكن ما يُروّج الآن عن ميسي وكأنه قديس يخوض معركة نبيلة ضد ما يُعتقد أنها شرور أو مشاكل في بنية الدوري الأمريكي، أو حتى ضد مفهوم مباراة النجوم نفسها، هذا أمر مبالغ فيه، بل وسخيف نوعًا ما".

وتابع: "لقد وقّع ميسي عقده وكان يعلم أن المشاركة في مباراة النجوم جزء من التزاماته، كان يعرف القواعد، لذا أقول لميسي عليك أن تنضج وتشارك، وإذا لم تكن ترغب في خوض المباراة، كان لديك القوة لحسم هذا الشرط وقت توقيع العقد، وكان يجب أن يتم التفاوض على استبعاده حينها".

ويملك ميسي أرقامًا رائعة مع إنتر ميامي منذ الانضمام إليه في 2023 وحتى الآن.

ميسي سجل 58 هدفًا وصنع 26 آخرين، خلال 68 مباراة رسمية مع فريق إنتر ميامي، في مختلف المسابقات.