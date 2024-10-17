صدمة حول الشرط الجزائي لـ"مانشيني".. و"بديله" يرحب بالعودة

تترقب جماهير كرة القدم السعودية حسم مصير المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، في ظل شكوك حول رحيله عن منصبه بسبب سوء النتائج.

وقاد مانشيني الأخضر السعودي لبداية باهتة في مشواره بالمرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعدما تعادل على أرضه أمام إندونيسيا والبحرين وخسر أمام اليابان بينما فاز في مباراة وحيدة خارج الديار أمام الصين.

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وتدور أنباء قوية حول إمكانية الإطاحة بمانشيني من منصبه بعد التعادل المرير أمام البحرين، ولكن هذا القرار يصطدم بعقبة قوية تتمثل في قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الإيطالي.

وأكدت قناة SBC أن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم توصلوا لقناعة بضرورة رحيل مانشيني ولكن تبقى العقبة أمام هذا القرار قيمة الشرط الجزائي للمدرب الإيطالي.

وأضافت " وفقًا لعقد مانشيني مع المنتخب السعودي يجب دفع 30 مليون يورو للمدرب الإيطالي كشرط جزائي".

وأشارت إلى أن الاتحاد السعودي حدد الخيار البديل للمدرب مانشيني بعودة الفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق للأخضر بعد رحيله عن منصبه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وأكدت أن رينارد رحب بالعودة لقيادة الأخضر خاصة أنه رفض عدة عروض تدريبية مؤخرًا أملًا في تولي تدريب السعودية مجددًا.