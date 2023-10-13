السعودية تفرض التعادل على نيجيريا في الوقت القاتل (فيديو)

افتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 60 عن طريق سلمان الفرج، الذي لعب ضربة حرة من ناحية اليمين فشل الحارس النيجيري في التعامل معها لتسكن شباكه.

ورد منتخب نيجيريا بهدفين في غضون 8 دقائق، الأول عن طريق النيران الصديقة، بعد أن سجل عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73.

وعزز كيليتشي إيهياناتشو تقدم المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في الدقيقة 81، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

ونجح محمد كنو في إحراز هدف التعادل للمنتخب السعودي من ضربة حرة قبيل نهاية المباراة.