السعودية تفرض التعادل على نيجيريا في الوقت القاتل (فيديو)
فرض المنتخب السعودي التعادل أمام نظيره النيجيري بهدفين لكل فريق، خلال المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بورتيماو في البرتغال.
افتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 60 عن طريق سلمان الفرج، الذي لعب ضربة حرة من ناحية اليمين فشل الحارس النيجيري في التعامل معها لتسكن شباكه.
ورد منتخب نيجيريا بهدفين في غضون 8 دقائق، الأول عن طريق النيران الصديقة، بعد أن سجل عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73.
وعزز كيليتشي إيهياناتشو تقدم المنتخب النيجيري بالهدف الثاني في الدقيقة 81، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.
ونجح محمد كنو في إحراز هدف التعادل للمنتخب السعودي من ضربة حرة قبيل نهاية المباراة.
ويختتم المنتخب السعودي معسكر البرتغال بمباراة مهمة أمام مالي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب بورتيماو.
ويشارك المنتخب السعودي في منافسات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر في يناير المقبل، ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات عمان، تايلاند، وقيرغيزستان