العراق يُسقط فيتنام ويتأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب العراقي فوزًا ثمينًا على حساب فيتنام بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعبه في مدينة البصرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مرحلة المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ليحقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بالفوز في المواجهات الست.

وسجل أهداف منتخب العراق: حسين علي، وعلي جاسم، وأيمن حسين، في الدقائق 12 و71 و92، بينما جاء هدف فيتنام في الدقيقة 84 عن طريق لاعبه فام توان هاي.