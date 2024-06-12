العراق يُسقط فيتنام ويتأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم
حقق المنتخب العراقي فوزًا ثمينًا على حساب فيتنام بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعبه في مدينة البصرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مرحلة المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ليحقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بالفوز في المواجهات الست.
وسجل أهداف منتخب العراق: حسين علي، وعلي جاسم، وأيمن حسين، في الدقائق 12 و71 و92، بينما جاء هدف فيتنام في الدقيقة 84 عن طريق لاعبه فام توان هاي.
وبذلك ينهي منتخب العراق مرحلة المجموعات في الدور الثاني للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم، وكأس آسيا، متصدرًا برصيد 18 نقطة.
وتأهل منتخب العراق إلى المرحلة الثالثة والنهائية من تصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى ضمان مقعده في كأس آسيا 2027.
وستقام المرحلة النهائية والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، خلال شهر سبتمبر المقبل، بنظام 3 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، وسيكون هناك ملحق للمنتخبات صاحبة المركز الثالث والرابع في المجموعات ليتأهل منها 3 منتخبات لكأس العالم.