صفقة تبادلية ضخمة بين النصر والشباب السعوديين

ويسعى النصر للفوز بخدمات متعب الحربي لاعب الشباب، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويلعب متعب الحربي في مركز الظهير الأيسر، وتم تصعيده للفريق الأول بنادي الشباب عام 2021.

وخاض متعب الحربي صاحب الـ24 عاماً 18 مباراة مع الشباب، خلال الموسم الحالي، بواقع 1200 دقيقة، وظهر بصورة طيبة خاصة على الصعيد الدفاعي.

وانضم الحربي إلى المنتخب السعودي عام 2021 ، وشارك في بطولة كأس العرب التي أقيمت وقتها في قطر، ثم انضم للأخضر وخاض لقاءً ودياً ضد فنزويلا في شهر مارس 2023.