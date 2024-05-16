صفقة تبادلية ضخمة بين النصر والشباب السعوديين
تلوح في الأفق صفقة تبادلية ضخمة بين ناديي النصر والشباب السعوديين، في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.
وكشف فهد المري الصحفي السعودي عن ملامح صفقة تبادلية ضخمة بين مسؤولي الناديين، خلال الموسم المقبل تقضي بانتقال متعب الحربي لاعب الشباب إلى صفوف النصر.
ويتمثل الشق الثاني من الصفقة التبادلية في انتقال رباعي النصر عبد الإله العمري، وعبد الله مادو، ومختار علي، ونواف بوشل إلى صفوف نادي الشباب.
وأعار النصر لاعبه عبد الله مادو إلى نادي الاتفاق، كما أعار لاعب الوسط مختار علي إلى صفوف نادي الفتح.
وشارك نواف بوشل الظهير الأيمن صاحب الـ 24 عاماً، مع النصر هذا الموسم خلال 20 مباراة بواقع 891 دقيقة.
ولعب عبد الإله العمري مع النصر هذا الموسم 27 مباراة بواقع 1964 دقيقة.
ويسعى النصر للفوز بخدمات متعب الحربي لاعب الشباب، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
ويلعب متعب الحربي في مركز الظهير الأيسر، وتم تصعيده للفريق الأول بنادي الشباب عام 2021.
وخاض متعب الحربي صاحب الـ24 عاماً 18 مباراة مع الشباب، خلال الموسم الحالي، بواقع 1200 دقيقة، وظهر بصورة طيبة خاصة على الصعيد الدفاعي.
وانضم الحربي إلى المنتخب السعودي عام 2021 ، وشارك في بطولة كأس العرب التي أقيمت وقتها في قطر، ثم انضم للأخضر وخاض لقاءً ودياً ضد فنزويلا في شهر مارس 2023.