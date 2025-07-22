كلاسيكو جديد.. ميسي يصطدم بـ "سيرجيو راموس"

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، لمواجهة الإسباني سيرجيو راموس، مدافع مونتيري المكسيكي، في صدام مرتقب بعد غياب.

ولعب ميسي لسنوات ضد راموس حين كان النجم الأرجنتيني على رأس تشكيل برشلونة أمام راموس مدافع ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الشهير.

وتزامل بعدها ميسي مع راموس في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد صراعات كبيرة بينهما في لقاءات الكلاسيكو.

مواجهة ميسي ضد راموس هذه المرة ستكون تحت مظلة اللقاء الشهير في قارة أمريكا الشمالية بعنوان "مباراة كل النجوم" والتي تجمع بين نجوم الدوري الأمريكي ونجوم الدوري المكسيكي.

ومن المنتظر أن تقام هذه المواجهة مساء الأربعاء المقبل في مدينة أوستن بولاية "تكساس" بين نجوم الدوري في أمريكا والمكسيك.

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وسيكون هذا اللقاء قبل أسبوع واحد من انطلاق منافسات كأس الدوري التي تجمع بين 18 فريقًا من الدوري الأمريكي ومثلهم من الدوري المكسيكي.

المواجهة ستشهد أيضاً صداماً آخر من نوع خاص بين ليونيل ميسي ومنافسه الكولومبي جيمس رودريغيز نجم كلوب ليون المكسيكي وهو أول تحدٍ بينهما منذ لقاء منتخبي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت تلك المواجهة تلاسن بين روديغيز وميسي تصدر الأحاديث في الأوساط الكروية الأرجنتينية والكولومبية.

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وانتقد ميسي تصريحات سابقة لنجم منتخب كولومبيا بأن الأرجنتين حصلت على مساعدات تحكيمية للفوز بلقب كوبا أمريكيا 2024.

وقال ميسي أثناء المشادة للاعب كولومبيا:" أنت تتحدث كثيراً" ما أشعل المشادة بينهما.