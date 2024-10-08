نتائج "WWE RAW": غونتر يهزم سامي زين ويحافظ على لقب العالم (فيديو)

شهدت منافسات "WWE RAW"، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، نزالات قوية كان أبرزها الحدث الرئيس بين سامي زين وغونتر، على لقب العالم للوزن الثقيل، ونزال آخر على لقب الإنتركونتننتال.

بطولة القارات

في النزال الأول تمكن جاي أوسو من الانتصار على إكسافير وودز ليحافظ على لقب الإنتركونتننتال.

وفي المواجهة الثانية للعرض، نجح شيموس في الفوز على بيت دان بشكل رائع.

لقب العالم

وفي النزال الرئيس لعرض "WWE RAW" كانت المواجهة قوية بين الثنائي سامي زين وغونتر.

وفي عرض ريسلمانيا 40، هزم زين خصمه ليصبح بطل القارات، منهياً فترة غونتر التاريخية التي استمرت 666 يومًا.

وفي عرض الليلة، ورغم أن زين قدم أداءً قويًا مرة أخرى، إلا أن غونتر تمكن هذه المرة من الاحتفاظ بلقب العالم للوزن الثقيل.

ويعني الفوز أن غونتر سيواجه بطل WWE كودي رودز في بطولة "كراون غول" التي ستقام في السعودية الشهر المقبل.