الكرة صُنعت للرجال.. تعليق ناري من البلوي بعد فشل انتقال العمري للاتحاد (فيديو)

عبد الإله العمري مدافع النصر السعوديالمصدر: حساب النصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أطلق حامد البلوي، مدير كرة القدم بنادي الخلود السعودي، تعليقاً نارياً بعد فشل صفقة انتقال عبد الإله العمري لاعب النصر إلى الاتحاد.

وأبدى نادي الاتحاد السعودي رغبته بشراء عقد عبد الإله العمري عقب نهاية إعارته في الموسم الماضي.

 وقال البلوي في تصريحات تلفزيونية إن كرة القدم صنعت للرجال، موضحاً أن هناك كلمة تم إعطاؤها بشأن انتقال اللاعب للاتحاد، ولكن لم يتم تنفيذها.

وأوضح أن الناديين توصّلا إلى اتفاق على بيع اللاعب، خاصة أن النصر أبدى رغبته في الحصول على مبالغ مالية، ولكن وكيل أعمال عبد الإله العمري هو من أرجأ الصفقة.

 وأكد أن اللاعب يرتبط بعقد وكالة مع شركة تسويق أجنبية وليست سعودية، وهي سبب تعطيل الصفقة، وبالتالي لم يلتزم بكلمته للاتحاد.

وقال الإعلامي علي المرشود إن الاتحاد لم يقدم العرض المالي المطلوب للحصول على خدمات العمري وهو سبب فشل الصفقة وليس تراجع وكيل اللاعب.

 ويبلغ العمري من العُمر 28 عاماً، ويرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2028.

