واصل النصر السعودي عروضة المخيبة للآمال في بداية موسم 2024 ـ 2025 وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل بهدف لمثله أمام الرائد في افتتاح دوري روشن للمحترفين اليوم الخميس.

وبعد 5 أيام على الخسارة المهينة (4 ـ 1) أمام الهلال السبت الماضي في نهائي كأس السوبر، عاد فريق لويس كاسترو ليظهر من جديد بوجه مخيب لآمال مشجعيه ما زاد في حجم الضغوطات على المدرب البرتغالي.

وفشل النصر في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية في دوري المحترفين السعودي للموسم الثاني على التوالي هو ما يعد سابقة تاريخية سلبية لم يسجلها النادي على مر التاريخ.

وفي الموسم الماضي سقط رفاق كريستيانو رونالدو في الخسارة ضد الاتفاق (2 ـ 1) في الجولة الاولى من السباق، قبل التعادل اليوم الخميس في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد أمام الرائد.

ولم يسبق للنصر أن عجز عن الفوز في الجولة الافتتاحية، في موسمين متتالين، قبل أن يقوده لويس كاسترو لرقم سلبي لم يسبق أن سجله في تاريخه.

وفرض الرائد التعادل 1-1 على النصر في افتتاح مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر الهدف الأول في الدقيقة 34، قبل أن ينجح محمد فوزير في تعديل الكفة للرائد من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وجاء التعادل ليحرم النصر من نقطتين في سعيه المبكر للمنافسة على اللقب، في حين حصل الرائد على أول نقطة له في السباق.