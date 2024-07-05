ألمانيا ضد فرنسا.. رسالة يامال القاسية وخطأ لا فوينتي الفادح

حقق المنتخب الإسباني الفوز على نظيره الألماني في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو ٫2024، التي تستضيفها ألمانيا نفسها.

جاء الفوز في الأوقات الإضافية وبالتحديد في اللحظات الأخيرة من المباراة بفضل رأسية ميكيل مورينو، في مباراة وفت بكل الوعود، وشهدت الكثير من التقلبات.

فيما يلي نستعرض معًا بعض أبرز النقاط من تلك المواجهة التي أسفرت عن خروج أصحاب الأرض من البطولة ووصول إسبانيا إلى نصف النهائي.

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صراع الكلاسيكو

شهدت المباراة عدة صراعات مصغرة من الكلاسيكو الشهير بين برشلونة وريال مدريد، لعل أبرزها يخص بيدري وتوني كروس.

قام توني كروس بتدخل قوي للغاية على بيدري في الدقائق الأولى للمباراة سقط على إثرها نجم برشلونة على الأرض باكيًا وغادر الملعب، وتم تشخيص إصابته بالتواء في الركبة.

لاحقًا استمر الصراع رغم خروج بيدري، بثنائيات أخرى مصغرة داخل الملعب، بين لامين يامال وأنطونيو روديغر، وبين إلكاي غوندوغان وناتشو فيرنانديز.

رسالة يامال ونيكو ويليامز القاسية

هاجم يانس ليمان أسطورة منتخب ألمانيا نظيره المنتخب الإسباني قبل المباراة، مؤكدًا أن الأعمار الصغيرة لا يمكنها أن تفوز على الخبرات التي تملكها الماكينات.

وبعكس حديثه تمامًا نجح المنتخب الإسباني في الحصول على مبتغاه من تلك المواجهة وعن طريق صناعة من لامين يامال.

واتضح لاحقًا في أثناء سير اللقاء أن خروج يامال ونيكو ويليامز تسبب في تفوق المنتخب الألماني بشكل واضح على نظيره الإسباني.

كارثة دي لا فوينتي

وقع المدرب الإسباني في خطأ لا يغتفر كاد يلقي بفريقه إلى خارج بطولة كأس الأمم الأوروبية لولا حسن حظه.

قام دي لا فوينتي أولًا بإخراج لامين يامال في وقت كان فيه فريقه أحوج إلى استغلال المساحات المتاحة في خط ألمانيا الخلفي.

ولم يتوقف المدرب عند ذلك الحد، فقد قام بعدها بدقائق بسحب نيكو ويليامز السريع الآخر في تشكيلته.

تحكمت بعدها ألمانيا بشكل تام في المباراة، ونجحت في الضغط بشكل أكبر على دفاعات إسبانيا بعد أن أراح دي لا فوينتي الخط الخلفي الألماني بشكل كامل.

ذكاء ناغلسمان

أثبت يوليان ناغلسمان ذكاءه وقدراته الفنية الكبيرة في قراءة المباريات، بالتحديد بين الشوطين بعد التفوق الكبير لإسبانيا في الشوط الأول.

كان المنتخب الإسباني أكثر سرعة في نقل الكرة إلى مناطق الهجوم، في ظل وجود الثلاثي البطيء إيمري تشان وتوني كروس وإلكاي غوندوغان، لذلك قام بين الشوطين بالدفع بأندريتش وفيرتز، ونجح في تحسين الأمور قليلًا في الشوط الثاني.

الخلاصة

تفوق ناغلسمان فنيًا في أوقات، وتفوقت إسبانيا بفضل نجومها الشباب، وأثبتوا خطأ أساطير ألمانيا قبل المباراة.

في النهاية صعدت إسبانيا للدور التالي بعد عدة صراعات مصغرة من كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، في مباراة قدمت لنا كافة فنون كرة القدم.