تقارير: بايرن ميونخ يقيل ناغلزمان وتوخيل البديل
قرر نادي بايرن ميونخ الألماني في إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم يويليان ناغلسمان، بعد الأداء المتذبذب للفريق في الفترة الأخيرة، وتعيين مواطنه توماس توخيل.
وخسر بايرن ميونخ أمام مضيفه ليفركوزن في المرحلة الخامسة والعشرين من البوندسليغا ليتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بروسيا دورتموند الذي تغلب على كولون 6 / 1 مساء السبت في المرحلة نفسها.
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص في شؤون الانتقالات، فضلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ قرر إقالة يويليان ناغلسمان.
وجاء قرار الإقالة بعد مناقشات أجرتها إدارة بايرن ميونخ داخليًا لحسم القرار.
وأضاف: "تم الاستقرار على اسم توماس توخيل مدرب تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق، ليقود دفة الفريق البافاري مستقبلا".
ناغلسمان البالغ من العمر 35 عاما تولى تدريب بايرن ميونخ في يوليو 2021، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2026.
وينتظر بايرن في الفترة المقبلة مباريات مهمة، حيث يدور الصراع على الصدارة بين الغريمين عندما يستضيف بايرن ميونخ فريق بوروسيا دورتموند في الأول من أبريل المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.
ويتوجه اللاعبون الآن للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، ولن يعود عدد منهم إلا يوم الخميس السابق لمباراة القمة بين بايرن ودورتموند.
كما سيواجه بايرن، الساعي للفوز بكأس أوروبا للمرة السابعة، منافسًا يقوده الإسباني بيب غوارديولا الذي درب الفريق الألماني، بين 2013 و2016، وذلك بعد سحب قرعة دور الثمانية في نيون السويسرية في وقت سابق.