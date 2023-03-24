تقارير: بايرن ميونخ يقيل ناغلزمان وتوخيل البديل

وخسر بايرن ميونخ أمام مضيفه ليفركوزن في المرحلة الخامسة والعشرين من البوندسليغا ليتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بروسيا دورتموند الذي تغلب على كولون 6 / 1 مساء السبت في المرحلة نفسها.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص في شؤون الانتقالات، فضلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ قرر إقالة يويليان ناغلسمان.

وجاء قرار الإقالة بعد مناقشات أجرتها إدارة بايرن ميونخ داخليًا لحسم القرار.

وأضاف: "تم الاستقرار على اسم توماس توخيل مدرب تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق، ليقود دفة الفريق البافاري مستقبلا".