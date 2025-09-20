ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائيتي رونالدو وفيليكس ضد الرياض

عزز النجم البرتغالي جواو فيليكس صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعدما أحرز ثنائية في أقل من 50 دقيقة من مباراة فريقه التي تدور حاليا أمام نادي الرياض في الجولة الثالثة من المسابقة.

وأحرز جواو فيليكس الذي ضمه النصر في أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2027، قادما من تشيلسي الإنجليزي، هدف المباراة الأول في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من الفرنسي كومان ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الشوط الثاني، كرر فيليكس تألقه عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 47 ليسجل الثنائية في رصيده الشخصي والهدف الرابع للنصر.

ورفع النجم البرتغالي عدد أهدافه إلى 5 في أقل من 3 مباريات حتى الآن في الدوري، ليتصدر جدول ترتيب الهدافين.

ويتفوق جواو فيليكس على النرويجي كينغ مهاجم نادي الخليج والذي كان أحرز 4 أهداف في 3 مباريات حتى الآن.

ويأتي 5 لاعبين في المركز الثالث برصيد 3 أهداف لكل منهم، ويتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز ثنائية أيضا في مباراة الرياض والبرازيلي مالكوم من الهلال، والإيطالي ريتيغي مهاجم القادسية والإنجليزي إيفان توني هداف النادي الأهلي، الذي سجل 3 أهداف من بينها ثنائية أمام الهلال أمس الجمعة في الكلاسيكو.

كما يملك الهولندي ستيفن بيرغوين والفرنسي كريم بنزيما لاعبا الاتحاد 3 أهداف لكل منهما.

وسجل رونالدو اليوم هدفين في المباراة التي تجري حتى الآن في شوطها الثاني بين النصر والرياض، وجاء الهدف الأول في الدقيقة 33 والهدف الثاني في الدقيقة 76.

وكان رونالدو أحرز هدفا في مواجهة فريقه أمام التعاون (5 ـ 0) في الجولة الافتتاحية قبل تسجيل ثنائية اليوم في شباك الرياض.

يشار إلى أن قائد النصر فاز بجائزة هداف دوري روشن للموسمين الماضيين على التوالي برصيد 35 هدفا في 2024 و25 هدفا في 2025.