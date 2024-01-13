أستراليا تهزم الهند في مستهل مشوارها بكأس آسيا

فاز منتخب أستراليا 2-صفر على الهند، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وتقدم منتخب أستراليا بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق جاكسون إرفاين، قبل أن يضيف جوردان بوس هدف ضمان الفوز في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي رغم سيطرة أستراليا بشكل شبه كامل على جميع مجرياته لكن لاعبيها لم يتمكنوا من فك شيفرة الدفاع الهندي القوي الذي استبسل في إبعاد أكثر من فرصة خطيرة.