أستراليا تهزم الهند في مستهل مشوارها بكأس آسيا
فاز منتخب أستراليا 2-صفر على الهند، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر.
وتقدم منتخب أستراليا بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق جاكسون إرفاين، قبل أن يضيف جوردان بوس هدف ضمان الفوز في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي رغم سيطرة أستراليا بشكل شبه كامل على جميع مجرياته لكن لاعبيها لم يتمكنوا من فك شيفرة الدفاع الهندي القوي الذي استبسل في إبعاد أكثر من فرصة خطيرة.
وانقلبت الأمور بعد 5 دقائق من الاستراحة عندما أسفر الضغط الأسترالي أخيرًا عن الهدف الأول الذي سجله إرفاين بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن أخطأ حارس الهند في التعامل معها لتجد الكرة لاعب الوسط الأسترالي داخل منطقة الجزاء الذي استلمها على صدره وأطلق تسديدة في الشباك.
ومع استمرار الضغط الأسترالي تمكن بوس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد توغل رايلي ماكجري من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء الهندية ولعب تمريرة عرضية وجدت بوس الذي سدد الكرة بلمسة واحدة في الشباك الخالية.
وحصد منتخب أستراليا بهذا الفوز أول 3 نقاط في دور المجموعات بكأس آسيا ليتصدر المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا سوريا وأوزبكستان قبل مواجهتهما لاحقًا، اليوم السبت.