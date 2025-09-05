الصفقة الأغلى في التاريخ.. نجمة فرنسا تحطم بورصة انتقالات كرة القدم للسيدات

جعل فريق لندن سيتي لايونسز من جريس غيورو لاعبة منتخب فرنسا أغلى لاعبة في كرة القدم النسائية، بعد أن تعاقد معها من باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 1.4 مليون جنيه إسترليني.

ويتفوق المبلغ الذي دفعه الفريق الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات على مبلغ 1.1 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار) الذي دفعه فريق أورلاندو برايد الأمريكي للتعاقد مع لاعبة منتخب المكسيك ليزبيث أوبايي الشهر الماضي.

أخبار ذات علاقة تاتيانا فلوريس.. لاعبة مكسيكية تزلزل عرش أليشا ليمان (صور)

هذه الصفقة هي المرة الرابعة هذا العام التي يتم فيها تحطيم الرقم القياسي لانتقالات اللاعبات، بعدما دفع تشيلسي 900 ألف جنيه إسترليني في يناير لضم نعومي جيرما، قبل أن يدفع آرسنال مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أوليفيا سميث من ليفربول في يوليو.

أخبار ذات علاقة لاعبة تنس تطلق مناشدة بعد اختفاء درع بطولة كليفلاند في نيويورك

غيورو (28 عامًا) هي الصفقة رقم 16 التي يبرمها لندن سيتي في فترة انتقالات حافلة بتمويل من سيدة الأعمال المليارديرة ميشيل كانج مالكة النادي.

وسجلت غيورو 22 هدفًا في 103 مباريات مع منتخب فرنسا، وشاركت في أولمبياد 2024 وكأس العالم مرتين ونسختين من بطولة أوروبا للسيدات.

أخبار ذات علاقة تصريح لافت.. أجمل لاعبة في العالم تغازل مبابي

ويستهل لندن سيتي موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات أمام آرسنال الفائز بدوري أبطال أوروبا غدًا السبت.