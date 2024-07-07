أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية فتح تحقيق بشأن أزمة سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وأعلن نادي مودرن سبورت، أمس السبت، وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقررت وزارة الشباب والرياضة التحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت السابقة إلى الإمارات؛ لوجود شبهة غير قانونية مع فحص جميع المستندات الخاصة بسفره في نادي مودرن سبورت، والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي: "أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في جميع الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير أخيرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد".

*بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن ملابسات سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت* أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة... Posted by ‎وزارة الشباب والرياضة - مصر‎ on Sunday, July 7, 2024

وأضاف: "كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن".

وتابع: "هذا وستعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن".

وتعرض رفعت لأزمة صحية يوم 11 مارس الماضي بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، قبل نهاية لقاء فريقه ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

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وخضع رفعت للعلاج على مدار ما يقرب من 3 أشهر، قبل أن يفارق الحياة بعد توقف عضلة قلبه للمرة الثانية بشكل مفاجئ.

وكان محمد رشوان، محامي أحمد رفعت، كشف كواليس تحول حلم رفعت من الاحتراف ضمن صفوف الوحدة الإماراتي، إلى الخضوع تحت طائلة القانون؛ بسبب هروبه من التجنيد لعدم الحصول على التصريحات اللازمة.