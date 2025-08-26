جدول معلقي الجولة الأولى من الدوري السعودي على قنوات ثمانية

تنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي في الـ28 من أغسطس الجاري، إذ سيحل الاتحاد حامل اللقب ضيفًا على الأخدود، بينما سيلعب الهلال الوصيف أمام الرياض ضمن الجولة ذاتها.

وستشهد الجولة الأولى أيضًا استضافة الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لمنافسه نيوم الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.

بينما سيلعب النصر في ضيافة التعاون، والشباب أمام ضيفه الخليج، ويستضيف القادسية فريق النجمة الصاعد حديثًا.

ويستهل الحزم، الصاعد الثالث من دوري الدرجة الثانية، الموسم الجديد أمام مضيفه ضمك يوم الـ28 من أغسطس.

وذكرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن إدارة المسابقات وضعت جدول مباريات الدوري لموسم 2026-2025، وسط جدول مواعيد سنوية تجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، والتي تستهلك 115 يومًا من الموسم الكروي مقابل 179 يومًا متاحة لإقامة مباريات الدوري".

وأضافت الرابطة "تم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباريات ضمن 34 جولة على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري".

وكشفت منصة "ثمانية" التي حصلت على حقوق بث مباريات الدوري السعودي على القنوات الفضائية والتطبيق الخاص بها، عن أسماء معلقي الجولة الأولى.

وفيما يأتي جدول مواعيد وأسماء معلقي الجولة الأولى لمباريات دوري روشن السعودي:

الخميس 28 أغسطس 2025

ضمك × الحزم: الساعة 7:05 مساءً. "يحدد لاحقًا"

الاتفاق × الخلود: الساعة 9:00 مساءً. "عبدالله الحربي"

الأهلي × نيوم: الساعة 9:00 مساءً. "فارس عوض"

الجمعة 29 أغسطس 2025

الهلال × الرياض: الساعة 6:50 مساءً. "فهد العتيبي"

الشباب × الخليج: الساعة 9:00 مساءً. "محمد حسين"

التعاون × النصر: الساعة 9:00 مساءً. "مشاري القرني"

السبت 30 أغسطس 2025

الفتح × الفيحاء: الساعة 6:55 مساءً. "جعفر الصليح"

القادسية × النجمة: الساعة 9:00 مساءً. "عبدالله الحربي"

الأخدود × الاتحاد: الساعة 9:00 مساءً. "راشد الدوسري"