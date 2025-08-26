التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
logo
رياضة

جدول معلقي الجولة الأولى من الدوري السعودي على قنوات ثمانية

جدول معلقي الجولة الأولى من الدوري السعودي على قنوات ثمانية
مباراة النصر والوحدة في الدوري السعوديالمصدر: حساب النصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 5:45 ص

تنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي في الـ28 من أغسطس الجاري، إذ سيحل الاتحاد حامل اللقب ضيفًا على الأخدود، بينما سيلعب الهلال الوصيف أمام الرياض ضمن الجولة ذاتها.

أخبار ذات علاقة

كريستيانو رونالدو قبل مباراة النصر والاتحاد

تحول مذهل.. مباريات من الدوري السعودي تقام خارج المملكة

 

وستشهد الجولة الأولى أيضًا استضافة الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة لمنافسه نيوم الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.

بينما سيلعب النصر في ضيافة التعاون، والشباب أمام ضيفه الخليج، ويستضيف القادسية فريق النجمة الصاعد حديثًا.

ويستهل الحزم، الصاعد الثالث من دوري الدرجة الثانية، الموسم الجديد أمام مضيفه ضمك يوم الـ28 من أغسطس.

أخبار ذات علاقة

سيموني إنزاغي

إنزاغي يصدم نجم الهلال قبل انطلاق مباريات الدوري السعودي

 

وذكرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن إدارة المسابقات وضعت جدول مباريات الدوري لموسم 2026-2025، وسط جدول مواعيد سنوية تجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، والتي تستهلك 115 يومًا من الموسم الكروي مقابل 179 يومًا متاحة لإقامة مباريات الدوري".

وأضافت الرابطة "تم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباريات ضمن 34 جولة على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري".

وكشفت منصة "ثمانية" التي حصلت على حقوق بث مباريات الدوري السعودي على القنوات الفضائية والتطبيق الخاص بها، عن أسماء معلقي الجولة الأولى.

أخبار ذات علاقة

النصر السعودي

خلال أيام.. صفقة تبادلية كبيرة في الدوري السعودي (فيديو)

 

وفيما يأتي جدول مواعيد وأسماء معلقي الجولة الأولى لمباريات دوري روشن السعودي:

الخميس 28 أغسطس 2025

ضمك × الحزم: الساعة 7:05 مساءً. "يحدد لاحقًا"

الاتفاق × الخلود: الساعة 9:00 مساءً. "عبدالله الحربي"

الأهلي × نيوم: الساعة 9:00 مساءً. "فارس عوض"

 

الجمعة 29 أغسطس 2025

الهلال × الرياض: الساعة 6:50 مساءً. "فهد العتيبي"

الشباب × الخليج: الساعة 9:00 مساءً. "محمد حسين"

التعاون × النصر: الساعة 9:00 مساءً. "مشاري القرني"

 

السبت 30 أغسطس 2025

الفتح × الفيحاء: الساعة 6:55 مساءً. "جعفر الصليح"

القادسية × النجمة: الساعة 9:00 مساءً. "عبدالله الحربي"

الأخدود × الاتحاد: الساعة 9:00 مساءً. "راشد الدوسري"

 

جدول معلقي الدوري السعودي

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC