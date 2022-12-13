لماذا تألق ميسي في كأس العالم بينما انهار مستوى رونالدو؟

دخل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وليونيل ميسي قائد الأرجنتين كأس العالم قطر 2022 بطموحات كبيرة من أجل التتويج باللقب الذي فشل الثنائي في التتويج به على مدار مسيرتهما العامرة بالألقاب الجماعية والفردية.

وكرست الحملة الإعلانية التي ظهر خلالها الثنائي يلعبان الشطرنج قبل المونديال فكرة تنافسهما على اللقب الذي يعتبر الفرصة الأخيرة لكليهما من أجل إلقاء كلمته في المحفل العالمي الضخم في ظل مستوى مميز يقدمه منتخبا البرتغال والأرجنتين خلال السنوات الأخيرة، وامتلاكهما عددا كبيرا من النجوم يمكنهما مساعدة ميسي ورونالدو على تحقيق اللقب الغائب.

بدأ ميسي ورونالدو بشكل جيد حيث سجل كلاهما من ضربة جزاء أمام السعودية وغانا، لكن ما حدث بعد ذلك شكل تحولا مهما في مسيرة النجمين في البطولة، حيث قدم ميسي مستويات كبيرة سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف قاد بها الأرجنتين للتأهل لنصف النهائي رغم الخسارة أمام السعودية في البداية، بينما انهار مستوى رونالدو ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال، قبل أن يودع المنافسات باكيا بعد الخسارة أمام المغرب.