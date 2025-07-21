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رياضة

اقتحم قائمة العشرة.. كريستيانو رونالدو يرعب كيم كارداشيان

اقتحم قائمة العشرة.. كريستيانو رونالدو يرعب كيم كارداشيان
كريستيانو رونالدو وكيم كارداشيانالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 4:52 م

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لكرة القدم، قائمة مميزة في عالم الاستثمار الخاص بالمشاهير في مجال الموضة والأزياء.

وبحسب تقارير صحفية، فإن العلامة التجارية الخاصة بمنتجات شركة رونالدو (CR7) أصبحت ضمن أفضل 10 علامات تجارية لشركات يملكها المشاهير وأكثرها تحقيقاً للأرباح.

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 ويحقق رونالدو إيرادات سنوية تبلغ 36.6 مليون دولار أمريكي بخلاف أن العلامة التجارية تبلغ قيمتها 970 مليون دولار أمريكي؛ وهي إحدى أبرز العلامات التجارية لملابس وأزياء الرجال، وتحظى بمعدلات بحث مرتفعة تتخطى المليون شهرياً.

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ويتنافس رونالدو في هذه القائمة مع العلامة التجارية التي أطلقتها الممثلة الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان؛ مصممة الأزياء التي تحقق نجاحات كبيرة في عالم الأزياء والموضة.

وأطلقت كيم كارداشيان علامة تجارية اسمها (سكيمز) وتحقق إيرادات سنوية تبلغ  750 مليون دولار أمريكي.

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 وجدد كريستيانو رونالدو، صاحب الـ 40 عاماً، عقده، أخيراً، مع فريقه النصر السعودي لمدة موسمين قادمين حتى صيف 2027.

ويتقاضى رونالدو الراتب الأعلى بين لاعبي كرة القدم ويتخطى 200 مليون يورو سنوياً.

ويملك رونالدو مسيرة أسطورية حافلة بالإنجازات مع أندية ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وفيما يلي أفضل 10 علامات تجارية نجاحاً للمشاهير في مجال الموضة والأزياء:

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