"تغيّر الرجال سريعاً وماستانتونو بريء".. ضجة كبيرة بسبب لامين يامال ونيكي

تشير الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قصة حب لامين يامال نجم برشلونة الإسباني مع مغنية الراب نيكي نيكول لم تدم طويلاً.

وأشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن نيكي نيكول انتقلت إلى قصة حب جديدة بعيداً عن علاقتها الأخيرة مع لامين يامال.

ودار جدل واسع بعد ظهور اسم اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو المنضم حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني كصديق جديد لمواطنته نيكي نيكول بعد 13 يوماً فقط من علاقتها بلامين يامال.

ضجة واسعة

وأثارت هذه التقارير تعليقات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد النشطاء تعليقاً قائلاً:" 13 يوماً فقط وليس حتى أسبوعين لتغيير لامين يامال من جانب نيكول".

وقالت ناشطة أخرى:" نيكي تغيّر الرجال سريعاً" لكن بعض التعليقات نفت هذه الشائعات وأكدت براءة نجم ريال مدريد.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن ماستانتونو على علاقة مع صديقته الحالية فيو أوغوستينيلي منذ فترة طويلة ومازالت مستمرة.

وسبق أن ارتبط اسم نيكي نيكول باللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز نجم تشيلسي الإنجليزي، في العام الماضي، دون تأكيد العلاقة من الثنائي.

اللافت أن منير النصراوي، والد لامين يامال، قد أكد في تصريحات إعلامية أنه لا يعلم شيئاً عن الأمر، ولن يراقب نجله ويعامله كالجاسوس.