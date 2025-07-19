من يكون ضحية فليك بعد انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة؟

أثار انتقال المقبل للنجم الإنجليزي ماركوس راشفورد إلى برشلونة موجة من التساؤلات في أوساط الفريق الكتالوني وبين المشجعين، بعد أن شكلت الصفقة المرتقب إتمامها بشكل رسمي بداية الأسبوع المقبل مفاجأة كبرى في سوق الانتقالات الصيفية.

وبعد موسم صعب قضى فيه النصف الأول في ملعب أولد ترافورد قبل انتقاله إلى أستون فيلا في يناير 2025، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، استمر التوتر بين راشفورد (27 عاما) ومسؤولي المان يونايتد قبل أن ينقض برشلونة على الفرصة ويتفق رسميا مع اللاعب وإدارة ناديه على صفقة انتقال قبل أسابيع قليلة من بداية الموسم الجديد.

وأكد الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو أن اتفاقا رسميا حصل بين إدارة برشلونة ونظيرتها في المان يونايتد على انتقال ماركوس راشفورد للبارسا على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.

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وفي انتظار حلول راشفورد في برشلونة بداية الأسبوع المقبل للخضوع للفحوص الطبية والتوقيع على عقود انتقاله للدوري الإسباني، تداولت الكثير من التقارير المشهد المقبل لفريق المدرب هانزي فليك بعد وصول النجم الإنجليزي.

وتساءلت التقارير ذاتها عن اللاعب الذي سيدفع ثمن انتقال ماركوس راشفود إلى البيت الكتالوني، وسيكون ضحية فليك للدفع بخط هجوم جديد يضم راشفورد على الجهة اليسرى.

يامال ورافينيا بمنأى عن الخطر

واعتبرت بعض التقارير أن خط هجوم برشلونة في موسم 2025 ـ 2026 سيضم بالتأكيد الثنائي لامين يامال ورافينيا، اللاعبين الأكثر تأثيرا في الفريق في الموسم الماضي.

وأحرز يامال 9 أهداف و13 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، بينما كان نصيب رافينيا 18 هدفا و9 تمريرات حاسمة في الليغا بجانب 13 هدفا في 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

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ويبدو، وفقا للمصادر ذاتها، من الصعب أن يضحى هانزي فليك بأحد النجمين الإسباني والبرازيلي ما يعني أنهما سيلعبان بالتأكيد إلى جانب ماركوس راشفود.

ليفاندوفسكي: الضحية المقبلة؟

وفي المقابل، سيكون على المدرب الألماني التضحية على الأرجح بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني فيران توريس في التشكيلة الجديدة لبرشلونة في 2025 ـ 2026 من أجل الدفع براشفورد أساسيا.

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وأحرز ليفاندوفسكي خلال الموسم الماضي 27 هدفا في 34 مباراة في الدوري الإسباني، لكن تلك الأرقام اللافتة في بداية الموسم الماضي، قابلها تراجع كبير في نهاية الموسم ما يؤشر لكون فليك سيغير على الأرجح بعض خياراته التكتيكية.

ومن جهة أخرى، سيكون فيران توريس الذي أحرز 10 أهداف في الليغا بجانب 6 تمريرات حاسمة بدوره ضحية لقدوم ماركوس راشفورد، فيما تشير بعض التقارير المطلعة على خيارات هانزي فليك إلى أن ثلاثي الهجوم الذي سيبدأ به المدرب الألماني الموسم سيتكون من رافينيا في المقدمة، بجانب راشفود على الجهة اليسرى ولامين يامال على الجهة اليمنى.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يغير فليك طريقة لعبه مرة أخرى بعد بداية الموسم، بتأخير راشفورد إلى خط الوسط مع الاعتماد على رافينيا ويامال وليفاندوفسكي في الخط الهجومي.