رونالدو يواجه نادي الشباب.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستأنف الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة نشاطه بعد فترة التوقف الدولي التي استمرت لأكثر من أسبوع وخُصصت لمنافسات تصفيات كأس العالم 2026، في منطقتي آسيا وأمريكا الجنوبية، ودوري الأمم في أوروبا، وتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وتتزامن عودة الدوري السعودي مع مواجهة قوية تضع وجها لوجه النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مع الشباب، فيما يلتقي المتصدر الهلال مع الفيحاء، والأهلي في ضيافة الخليج.

كما يكون الموعد الجمعة مع كأس رئيس دولة الإمارات، حيث يلتقي الوصل مع الوحدة فيما يستقبل عجمان نادي خورفكان.

أما في ملاعب أوروبا، فيستضيف بروسيا دورتموند سانت باولي ضمن الدوري الألماني.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس رئيس الإمارات

عجمان – خورفكان 04.00 مساء – أبو ظبي الرياضية 1

النصر – الشارقة 04.00 مساء – أبو ظبي الرياضية 2

الوصل – الوحدة 7:00 مساء – أبو ظبي الرياضية 1

الدوري المغربي:

نهضة الزمامرة ـ نهضة بركان ـ 08.00 مساء القناة المغربية 3

النادي السالمي ـ الرجاء البيضاوي ـ 10.00 مساء القناة المغربية 1

الدوري الجزائري:

اتحاد خنشلة ـ مولودية الجزائر ـ 06.00 مساء ـ القناة الجزائري 4

اتحاد الجزائر ـ شباب بلوزداد ـ 09.00 مساء ـ القناة الجزائرية 4

الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند ـ سانت باولي ـ 09.30 مساء ـ BEIN SPORTS 5

الدوري السعودي:

الخليج ـ الأهلي ـ الساعة 05.45 مساء ـ قناة SSC 2 HD

الهلال ـ الفيحاء الساعة 06.00 مساء ـ قناة SSC EXTRA 1 HD

الشباب ـ النصر الساعة 09.00 مساء ـ قناة SSC 1 HD