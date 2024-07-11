أكدت تقارير صحفية عديدة أن نادي الاتحاد السعودي أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم لوران بلان، المدير الفني الأسبق لباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

يأتي هذا بعد رحيل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني السابق للفريق، الذي لم يحصد أي لقب معهم، ونال بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

قرار تغيير المدرب سهل، لكن اختيار المدير الفني البديل دومًا ما يكون صعبا، نظرًا لكثرة المرشحين في أوقات ولوجود أسباب كثيرة للفشل تحاول الفرق تفاديها معظم الأوقات.

لكن مع بلان هناك أربعة أسباب تؤكد أن المدير الفني الفرنسي سينجح برفقة الاتحاد، نستعرضها في التقرير الآتي:

الجنسية

لوران بلان هو مدرب فرنسي في الأساس، وهذا لا يعني أنه سينجح في أي فريق، لكن الاتحاد تحديدًا.

جنسية بلان نفسها ليست ما ستمنحه النجاح، لكن ستقصر الطريق عليه في طرق التعامل مع نجوم مثل كريم بنزيما ونغولو كانتي، وأي لاعب مستقبلي متحدث بالفرنسي.

ليس فقط بسبب معرفته باللغة، لكن بالثقافة وبطريقة الحديث مع نجم مثل بنزيما أثار الكثير من المشاكل طيلة العام الماضي.

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خبرة مع الكبار

بلان لن يعاني المشاكل التي عاناها غاياردو، أو حتى البرتغالي نونو سانتو في كيفية التعامل مع اللاعبين الكبار.

منذ اليوم الأول في الموسم الماضي لم يكن هناك أي سيطرة من المدير الفني باختلاف اسمه على غرف الملابس، والسبب هو قدوم نجوم مثل كريم بنزيما وفابينيو ونغولو كانتي وغيرهم من الذين يحتاجون طريقة خاصة في التعامل.

لكن بلان لن تكون لديه تلك المشكلة، فالرجل سبق له أن درب أسماء قادرة على أن تفوز ببطولات بذاتها، مثل زلاتان إبراهيموفيتش وديفيد بيكهام وإيدنسون كافاني وتياغو سيلفا وغيرهم من نجوم باريس سان جيرمان وفرنسا.

تنوع تكتيكي مذهل

بلان قد لا يُذْكَر بالكثير من النجاحات في فرنسا على الأخص مع باريس سان جيرمان سوى الفوز بلقب الدوري، لكن المدير الفني الكبير لديه خبرة واضحة في كرة القدم كونه مارسها من قبل.

بالإضافة إلى ذلك يتمتع بتنوع تكتيكي كبير، ولا يلجأ إلى طريقة لعب واحدة، ويستطيع التأقلم على عدة تشكيلات بحسب إمكانات كل فريق، وفعل ذلك بالفعل، حيث درب ليون بـ5-3-2 و4-3-3 بمشتقاتها هي و3-4-3.

ومع باريس لعب بكل تلك الطرق بالإضافة إلى 4-4-2 في بعض الأوقات، وغيرها من الطرق المختلفة.

هذا يضيف له، ويمنحه أفضلية على خصومه عندما يواجههم في الدوري السعودي أو أي بطولة أخرى.

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خبرة عربية سابقة

لم تكن رحلة بلان التدريبية كبيرة ومتنوعة كما هي الحال مع غيره من المدربين، لكن المدير الفني الفرنسي سبق له التدريب في المنطقة العربية.

لذلك سيكون لدى المدرب خبرة تخص طريقة التعامل مع اللغة والثقافة وعقلية اللاعبين العرب الذين يشكلون الغالبية في قائمة الاتحاد.