بدأت لجنة التسوية التي عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسيير الاتحاد التونسي للعبة مهامها وفق ما أعلنه الاتحاد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا عبر صفحته على منصة "فيسبوك" أكد فيه أن اللجنة المؤقتة التي تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي تتكون من 3 أعضاء ويرأسها كمال إيدير الرئيس السابق للنادي الإفريقي.

وقال الاتحاد إن الهيئة المكلفة من الإتحاد الدولي بتسيير شؤون الجامعة التونسية لكرة القدم عقدت أول اجتماع تنسيقي لها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بعد لتحديد خارطة الطريق للفترة القادمة.

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وأضاف أن اللجنة المؤقتة بدأت منذ أمس الإثنين برئاسة الدكتور كمال إيدير وعضوية الدكتورة زكية البرطاجي والأستاذ الشاذلي الرحماني أعمالها بمقر الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وكان لأعضاء لجنة التسوية اليوم الثلاثاء جلسة عمل مع كمال دقيش وزير الشباب والرياضة حول تأمين أفضل الظروف لنجاح عمل الهيئة وضمان انطلاقة جيدة للموسم الرياضي 2024-2025 وتوفير الإحاطة اللازمة للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية مع بداية شهر سبتمبر القادم.

وترأس كمال إيدير، وهو دكتور في الصيدلة، النادي الإفريقي بين 2005 و2010 كما ترأس لجنة تنظيم بطولة العالم لكرة اليد تونس 2005، وعمل خارج القطاع الرياضي في منصب مدير عام في وزارة الصحة التونسية.

وينتظر أن تؤمن اللجنة المؤقتة الإعداد لانطلاق الدوري التونسي وتحضير مباريات المنتخبات والأندية التونسية في المسابقات الخارجية فضلا عن الإعداد للانتخابات المقبلة للاتحاد قبل 31 يناير المقبل.



