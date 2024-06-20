الرهان الأخطر.. ميسي يواجه أصعب قراراته

قمة المجد

هناك وجهة نظر تقول إن ميسي كان عليه اعتزال كرة القدم الدولية في شتاء 2022 عندما حقق كأس العالم لصالح منتخب بلاده.

لكن النجم الأسبق لبرشلونة قرر أن يستمر، وله كل الحق في ذلك فما يقدمه من مستويات يسمح له بالاستمرار.

المشكلة الحقيقية ليست في مستوى ميسي، ولكن في عدم تركه للمنتخب الأرجنتيني في الوقت المناسب، الذي كان حقق فيه قمة المجد الكروي بالحصول على كأس العالم، عقب أن نال كل شيء في برشلونة من قبل، وعقب أن حقق كوبا أمريكا بالفعل بعام واحد فقط، وبعد أن كان فاز ببطولة فيناليسيما التي جمعتهم بالمنتخب الإيطالي بطل أوروبا.