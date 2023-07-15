موقف هاري كين من الانتقال إلى تشيلسي
كشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية موقف هاري كين من الانتقال إلى تشيلسي هذا الصيف.
وأوضحت الصحيفة أن كين البالغ من العمر 29 عاما لن يتحرك من أجل الرحيل عن توتنهام هذا الصيف ويفضل تجنب أي خلاف مع إدارة النادي.
وينتهي عقد كين مع توتنهام في يونيو 2024؛ ما يعني أن هذا الصيف قد يكون الفرصة الأخيرة أمام النادي للحصول على عائد مادي من رحيل المهاجم المميز.
وكان كين، الذي لم يحقق أي لقب جماعي مع توتنهام، قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل عامين وارتبط أيضا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن إدارة توتنهام أفشلت الصفقة في المرتين.
وبحسب "مترو" فإن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ لا تزال مهتمة بالتعاقد مع هاري كين، لكن دانيال ليفي رئيس توتنهام مقتنع بأنه قادر على تقديم عرض من شأنه إقناع كين بالبقاء حتى اعتزاله مع السبيرز.
وذكرت الصحيفة أن تشيلسي قد يحاول التعاقد مع كين، بعد تعاقد البلوز مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي عمل مع كين في توتنهام.
وقال بوكيتينو عن كين: "لا أحب الحديث عن لاعبين في أندية أخرى، لكنك تتحدث عن واحد من أعظم المهاجمين في العالم".
وأضاف: "ليس من العدل الحديث، وليس من العدل عدم قول أي شيء، الناس ليسوا أغبياء، إنهم أذكياء للغاية ويعرفون أن علاقتي معه كانت رائعة دائمًا".
ووفقا لصحيفة مترو،" ليس لدى هاري كين أي نية للانتقال إلى ستامفورد بريدج على الرغم من رغبته الواضحة في العمل مرة أخرى مع بوكيتينو.
وأكدت أن توتنهام سيمضي في خططه لإغراء كين بالتوقيع على عقد جديد يحصل من خلاله على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مع وعد بدور تدريبي خلال المراحل الأخيرة من حياته المهنية.
وهاري كين هو الهداف التاريخي لتوتنهام برصيد 280 هدفا سجلها في 435 مباراة، كما قدم 64 تمريرة حاسمة مع السبيرز.
وسجل كين 213 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ البريميرليغ خلف الهداف التاريخي آلان شيرر، الذي سجل 260 هدفا.