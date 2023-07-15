كشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية موقف هاري كين من الانتقال إلى تشيلسي هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن كين البالغ من العمر 29 عاما لن يتحرك من أجل الرحيل عن توتنهام هذا الصيف ويفضل تجنب أي خلاف مع إدارة النادي.

وينتهي عقد كين مع توتنهام في يونيو 2024؛ ما يعني أن هذا الصيف قد يكون الفرصة الأخيرة أمام النادي للحصول على عائد مادي من رحيل المهاجم المميز.

وكان كين، الذي لم يحقق أي لقب جماعي مع توتنهام، قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل عامين وارتبط أيضا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن إدارة توتنهام أفشلت الصفقة في المرتين.