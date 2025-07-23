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رياضة

بعد هروبه.. هل يعود تيدي أوكو إلى الزمالك؟

بعد هروبه.. هل يعود تيدي أوكو إلى الزمالك؟
تيدي أوكوالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 8:01 ص

كشفت مصادر عن آخر التطورات الخاصة من قبل مسؤولي الزمالك بمحاولة إقناع جناح نادي لوزيرن السويسري، تيدي أوكو، بقبول عرض الفريق الأبيض، والعودة لطاولة المفاوضات، التي تعثرت بشكل مفاجئ رغم الاتفاق مع اللاعب على كل الأمور التعاقدية.

وتضاربت التقارير حول أسباب فشل الصفقة ما بين سقوط اللاعب في الكشف الطبي، وبين ما ذكرته تقارير أخرى أن اللاعب وصلت إليه معلومات عن صعوبة حصول لاعبي الفريق الأبيض على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم، ودخول النادي في عدة قضايا مع لاعبين ومدربين سابقين في هذا الشأن.

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