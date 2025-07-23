بعد هروبه.. هل يعود تيدي أوكو إلى الزمالك؟

كشفت مصادر عن آخر التطورات الخاصة من قبل مسؤولي الزمالك بمحاولة إقناع جناح نادي لوزيرن السويسري، تيدي أوكو، بقبول عرض الفريق الأبيض، والعودة لطاولة المفاوضات، التي تعثرت بشكل مفاجئ رغم الاتفاق مع اللاعب على كل الأمور التعاقدية.

وتضاربت التقارير حول أسباب فشل الصفقة ما بين سقوط اللاعب في الكشف الطبي، وبين ما ذكرته تقارير أخرى أن اللاعب وصلت إليه معلومات عن صعوبة حصول لاعبي الفريق الأبيض على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم، ودخول النادي في عدة قضايا مع لاعبين ومدربين سابقين في هذا الشأن.

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وقررت الإدارة الرياضية برئاسة جون إدوارد الاتصال باللاعب والعودة لطاولة المفاوضات لإقناعه للمرة الأخيرة بارتداء القميص الأبيض، والوصول لاتفاق مالي مرض للطرفين، وحتى الآن لم يسفر الأمر عن أي شيء جديد.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير أن اللاعب الفرنسي من أصل إيفواري تيدي أوكو اقترب من نادي الرياض السعودي.

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وضم الزمالك حتى الآن كلا من أحمد شريف، وعمرو ناصر، وشيكو بانزا، والمهدي سليمان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.