أصبحت القناة الرسمية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقع يوتيوب الحدث الأبرز في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، وذلك بعدما فاق عدد المشتركين فيها 6 ملايين خلال الساعات الأولى بعد إطلاقها.

وحقق رونالدو (39 عاما) مسيرة كروية لامعة بكل المقاييس، لكنه بات واحدا من أكثر المشاهير نجاحا واستقطابا للمتابعين عبر منصات التواصل مثل إكس وفيسبوك وإنستغرام فضلا عن موقع يوتيوب، وهو آخر وسائل التواصل التي قرر رونالدو إنشاء حسابه الخاص فيها.

وحظي مقطع الفيديو الأول الذي قدم به رونالدو قناته الرسمية بمتابعة كبيرة، عندما ظهر مع صديقته جورجينا، لكن المثير للاهتمام أنه قدم أم أبنائه على أنها زوجته وذلك للمرة الأولى.

وتعود نجم النصر السعودي الظهور مع شريكته جورجينا باستمرار، لكنه لم يكن يتحدث عنها كزوجة، فيما ظهر عند إطلاق قناته على يوتيوب ليقول إنه سعيد بأن يطلق قناته الرسمية مع زوجته، مضيفا "هذه قناة كريستيانو رونالدو.. أقدم لكم زوجتي جو (جورجينا).. النجاح مؤكد".

وحظي مقطع التقديم الذي اعترف رونالدو خلاله بأن جورجينا هي زوجته بمتابعة قياسية حيث شاهده ما يقارب 7 ملايين شخص على الموقع.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يبلغ عدد متابعيه عبر (إكس) 112.5 مليون متابع، إضافة إلى 170 مليون متابع عبر فيسبوك، و636 مليون متابع عبر إنستغرام.

ووصل عدد مشتركي قناة رونالدو على يوتيقناة وب حتى مساء الأربعاء 6.7 ملايين، فيما نشر نجم النصر السعودي 18 محتوى مرئي.