هل يتسبب كريستيانو رونالدو في حرمان لامين يامال من جائزة الكرة الذهبية؟

أثارت صحيفة "آس" الإسبانية مخاوف لامين يامال، نجم برشلونة، بشأن عدم إمكانية تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها، مساء اليوم الاثنين، في حفل ضخم سيقام في العاصمة الفرنسية، باريس، بسبب تصرف له مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وتنحصر توقعات التتويج بالكرة الذهبية للعام الحالي 2025، بين عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، ولامين يامال.

وقاد يامال، ناديه الكتالوني، لتحقيق الثلاثية المحلية في الموسم الماضي (الليغا والسوبر الإسباني وكأس الملك).

أما ديمبيلي فقد نجح في قيادة باريس سان جيرمان، لحصد 5 ألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي الفرنسي.

وسينطلق حفل الكرة الذهبية في الساعة الـ9:00 من مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويبدأ حفل الكرة الذهبية 2025 بتقديم الجوائز الفردية الواحدة تلو الأخرى، سواءً في فئة الرجال أو السيدات، قبل أن يختتم بالجائزة الأهم، أفضل لاعب في العالم، والتي يقدمها الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، نجم برشلونة السابق.

وأشارت صحيفة "آس" في تقرير لها بأنه أصبح من بين المعايير الجديدة لمنح جائزة الكرة الذهبية سلوك اللاعبين، وفي صحيفة "ليكيب" لم ينظروا بعين الرضا إلى تصرف اللاعب الإسباني في نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث كتبوا: "تصرفه في نهائي دوري الأمم ضد البرتغال، عندما رفض مصافحة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ولم ينتظر حتى يتسلم خصومه الكأس، لم يسهم كثيرًا في صورته، بالنظر إلى معيار الروح الرياضية الذي يُنسب لاختيار الجائزة التي يطمح إليها يامال".

ماذا حدث؟

وشهد نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 في ميونخ، مباراة مثيرة بين إسبانيا والبرتغال، انتهت بفوز رفقاء رونالدو عبر ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي (2-2).

وبعد المباراة، انتشرت صورة تظهر لاعبي البرتغال وهم يشكلون ممرًا شرفيًّا للمنتخب الإسباني أثناء توجههم لاستلام الميداليات، لكن يامال بدا غير مكترث أثناء تحيته للنجم كريستيانو رونالدو؛ ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض اعتبر تصرف يامال افتقارًا للروح الرياضية، بينما دافع آخرون عنه مؤكدين أن رد فعله كان نتيجة الإحباط بعد الهزيمة، خصوصًا أنه لا يزال شابًا يفتقر إلى الخبرة في مثل هذه المواقف.