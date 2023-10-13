تونس تسقط برباعية أمام كوريا الجنوبية وديًا (فيديو)
تلقى المنتخب التونسي هزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية 4-0، خلال المباراة الودية التي أقيمت، اليوم الجمعة، في مدينة "سيول".
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 أوقعت منتخب تونس في مجموعة تضم: مالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.
افتتح كانغ إن لي التهديف، وسجل هدفين لكوريا الجنوبية في الدقيقتين 55 و57.
وجاء الهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة، بعد أن أحرز المدافع التونسي ياسين مرياح هدفًا بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 66.
واختتم أوي جو هوانغ حفلة الأهداف بالهدف الرابع بكوريا الجنوبية في الدقيقة 91.
ولم يشارك "هيونغ مين سون" مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة.
يذكر أن قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 أوقعت منتخب تونس في مجموعة تضم: مالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.