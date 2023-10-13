تونس تسقط برباعية أمام كوريا الجنوبية وديًا (فيديو)

افتتح كانغ إن لي التهديف، وسجل هدفين لكوريا الجنوبية في الدقيقتين 55 و57.

وجاء الهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة، بعد أن أحرز المدافع التونسي ياسين مرياح هدفًا بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 66.

واختتم أوي جو هوانغ حفلة الأهداف بالهدف الرابع بكوريا الجنوبية في الدقيقة 91.