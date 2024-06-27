رغم مشاركته وتسجيله أول أهداف فرنسا في اليورو.. مبابي مازال منزعجًا من "القناع"
كشفت تقارير إعلامية عن استمرار معاناة النجم الفرنسي كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا من القناع الذي يرتديه، بسبب إصابته في الأنف بافتتاح مباراة فرنسا ببطولة يورو 2024.
وبدا مبابي، العائد بعد غيابه عن التعادل السلبي أمام هولندا، على غير طبيعته بعد ارتداء القناع الواقي لحماية أنفه الذي تعرض لكسر خلال الفوز 1-صفر على النمسا في المباراة الافتتاحية.
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرًا قالت فيه إن كيليان مبابي، مازال منزعجًا من القناع الطبي الذي يرتديه خلال مباريات اليورو.
وأوضحت: "القناع الذي يرتديه مبابي أكثر سُمكًا من قناع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، وأكثر سُمكًا مما يفضله مبابي".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السُّمك الكبير كان بسبب إضافة مادة لتخفيف درجة الاحتكاكات وحماية الأنف بشكل أكبر، ولكنه يسبب مشكلة تؤثر على مجال الرؤية لدى مبابي.
يذكر أن كيليان مبابي سجل من ركلة جزاء لكن روبرت ليفاندوفسكي ردَّ بهدف بالطريقة نفسها لتتعادل بولندا 1-1 مع فرنسا في دورتموند، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وهي النتيجة التي جعلت فرنسا تحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.
واحتلت فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط خلف النمسا، التي انتزعت الصدارة في مفاجأة كبرى، لتحجز مكانها في دور الستة عشر حيث ستواجه فرنسا وصيف المجموعة الخامسة منتخب بلجيكا.