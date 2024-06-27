رغم مشاركته وتسجيله أول أهداف فرنسا في اليورو.. مبابي مازال منزعجًا من "القناع"

وبدا مبابي، العائد بعد غيابه عن التعادل السلبي أمام هولندا، على غير طبيعته بعد ارتداء القناع الواقي لحماية أنفه الذي تعرض لكسر خلال الفوز 1-صفر على النمسا في المباراة الافتتاحية.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرًا قالت فيه إن كيليان مبابي، مازال منزعجًا من القناع الطبي الذي يرتديه خلال مباريات اليورو.

وأوضحت: "القناع الذي يرتديه مبابي أكثر سُمكًا من قناع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، وأكثر سُمكًا مما يفضله مبابي".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السُّمك الكبير كان بسبب إضافة مادة لتخفيف درجة الاحتكاكات وحماية الأنف بشكل أكبر، ولكنه يسبب مشكلة تؤثر على مجال الرؤية لدى مبابي.