كودي رودز يحطم جون سينا ويجبره على التوقيع لنزال "سمرسلام" (فيديو)

تورط نجم WWE كودي رودز والأسطورة جون سينا في شجار عنيف خلال أحدث نزالات من عرض "سماكداون"، فجر اليوم السبت، حيث قام رودز بالاعتداء على "سينا" بعد أن رفض الأخير توقيع العقد لخوض نزال على لقب بطل WWE بلا منازع بينهما في عرض "سمرسلام" القادم.

وكان رودز قد مهد للمواجهة المنتظرة ضد سينا في الحدث المقبل، حيث استدعي إلى الحلبة لاستكمال إجراءات توقيع العقد بحضور مدير العرض، آدم بيرس.

واستُقبل جون سينا بعاصفة من التصفيق عند دخوله الحلبة، حيث أوضح أن كودي رودز سيحصل على رغبته في النزال بينهما، لكن ليس في عرض "سمرسلام"، وذلك بسبب ارتباطاته بتصوير فيلم وحالة من الإرهاق العاطفي، وبعد ذلك، أغلق سينا العقد وغادر الحلبة، لكن رودز هاجمه، مما أدى إلى اندلاع شجار عنيف بينهما.

وانتقل الشجار إلى داخل الحلبة، حيث استولى رودز على حزام البطولة وتفادى ضربات سينا، واستغل كودي رودز، ابن الأسطورة داستي رودز، الموقف لصالحه، حيث أسقط سينا أرضًا ثم حطمه فوق طاولة مستخدمًا قفزة من الحبال العلوية.

بعدها، وضع رودز قلمًا في يد سينا وأجبره على توقيع عقد النزال بالقوة، ليُنهي بذلك أحداث الحلقة بطريقة صادمة.

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وكان سينا قد أعلن سابقًا عن اعتزامه الاعتزال في نهاية عام 2025، ما يعني أنه يخوض حاليا النزالات الأخيرة في مسيرته، حيث كان قد حقق لقبه الـ17 مؤخرا في إنجاز تاريخي بعالم المصارعة.

وشهدت الحلقة الأخيرة من WWE سماكداون عرضًا مثيرًا، حيث شهدت مواجهة رباعية مميزة (Fatal 4-Way) لتحديد المنافس الأول على لقب بطولة الفرق، وتمكن كل من أندرادي وراي فينيكس من الفوز في النزال بعد أن تفوقا على فرق DIY، وفراكسيوم، وذا موتور سيتي غنز.

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وفي مواجهات السيدات، تغلبت شارلوت فلير على راكيل رودريغيز، بينما فازت ستيفاني فاكير على ألبا فراي في نزال فردي.

أما في فئة الرجال، فقد فاز داميان بريست على كارميلو هايز، ولكن بقرار استبعاد، وذلك بعد تدخل أليستر بلاك في النزال.