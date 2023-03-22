ريال مدريد لا يفكر في عودة جوزيه مورينيو
ترك البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لروما الإيطالي ذكرى سارة لدى جزء كبير من جماهير ريال مدريد. هذا أمر لا شك فيه ، لكن منذ رحيله بعد تولي مسؤولية تدريب النادي الملكي لمدة ثلاثة مواسم لم يفكروا في إمكانية عودته من جديد.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المودة والاحترام تجاه شخصية مورينيو في سانتياغو برنابيو شيء، وطرح خيار عودته شيء آخر، إذ إنه لم يتم التفكير به في الماضي أبدا.
وحافظ مورينيو على العلاقة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وقادة آخرين في النادي، وذلك عن طريق الاحتفال بانتصارات الفريق فضلا عن الرسائل والدعم الثابت في كلا الاتجاهين.
كل هذا يتنبأ بأن اسمه سيظهر بشكل متكرر في الأفق عند ترشيح مدير فني جديد للنادي، كما حدث في الأيام الأخيرة، لكن دون أن يتحول ذلك إلى ترشيح حقيقي أو مفاوضات جادة.
ويعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي على النتائج لمواصلة قيادة ريال مدريد، وهذا هو الوضع الطبيعي لمدير فني يحترم نفسه ليكون مسؤولاً عن تدريب بطل أوروبا الحالي، إنه شيء يفترضه المدرب الإيطالي منذ اليوم الذي وقع فيه عقده الثاني لتدريب ريال مدريد.
ومع كل هزيمة تظهر شائعات حول بدائل محتملة. وأنشيلوتي يعرف ذلك، وبيريز يعرف ذلك أيضًا، وبقية قادة ريال مدريد يعتبرونه مجرد جزء آخر من حياتهم اليومية.
وكل أسبوع يسير الفريق في اتجاه من الاتجاهات المختلفة. وكان من بين هذه الاتجاهات المدير الفني لروما الذي كان قادرًا على إقصاء ريال سوسيداد من الدوري الأوروبي.
ومن قبل، كان راؤول غونزاليس وماوريسيو بوكيتينو وتوماس توخيل وتشابي ألونسو... وسيأتي المزيد، لكن لا يزال لا يوجد قرار ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم أو حتى يسرع ريال مدريد من فرصه في الفوز بالألقاب.
وفي الخلفية يوجد إمكانية تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي، حيث ينتظره الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وتخوض البرازيل مبارياتها الدولية في مارس/ آذار ويونيو/ حزيران مؤقتا تحت قيادة مدرب فريق تحت 20 عاما رامون منيزيس.
والهدف الرئيسي للبرازيل هو أنشيلوتي، على الرغم من أن مصادر قريبة من جميع الأطراف المعنية قالت إنه لم تجر أي مفاوضات بين الاتحاد البرازيلي والمدرب وريال مدريد.