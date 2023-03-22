ريال مدريد لا يفكر في عودة جوزيه مورينيو

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المودة والاحترام تجاه شخصية مورينيو في سانتياغو برنابيو شيء، وطرح خيار عودته شيء آخر، إذ إنه لم يتم التفكير به في الماضي أبدا.

وحافظ مورينيو على العلاقة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وقادة آخرين في النادي، وذلك عن طريق الاحتفال بانتصارات الفريق فضلا عن الرسائل والدعم الثابت في كلا الاتجاهين.

كل هذا يتنبأ بأن اسمه سيظهر بشكل متكرر في الأفق عند ترشيح مدير فني جديد للنادي، كما حدث في الأيام الأخيرة، لكن دون أن يتحول ذلك إلى ترشيح حقيقي أو مفاوضات جادة.

ويعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي على النتائج لمواصلة قيادة ريال مدريد، وهذا هو الوضع الطبيعي لمدير فني يحترم نفسه ليكون مسؤولاً عن تدريب بطل أوروبا الحالي، إنه شيء يفترضه المدرب الإيطالي منذ اليوم الذي وقع فيه عقده الثاني لتدريب ريال مدريد.