اتفق نادي نيوم، مع إدارة الهلال على ضم أحمد أبو راسين حارس مرمى "الزعيم"، إلى صفوف الفريق الناشط في دوري يلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن رحيل أحمد أبو راسين صاحب الـ20 عامًا إلى نيوم، سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت: "الهلال لا يمانع في رحيل الحارس الثالث من أجل الحصول على فرصة المشاركة، في ظل الاعتماد على نحو أساسي على المغربي ياسين بونو، ومحمد العويس".

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وجاء قرار رحيل أحمد أبو راسين بموافقة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، والذي أكد أنه سيستعين بكل من بونو والعويس، في مركز حراسة المرمى بالإضافة للحارس محمد الربيعي، والذي سيكون اختياره الثالث.

ولم يخض أبو راسين أي مباراة رسمية مع الهلال ما سهل خروجه على سبيل الإعارة.

ويستمر عقد حراسة المرمى مع نادي الهلال حتى صيف 2026.