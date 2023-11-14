الزمالك يكشف موقف فتوح والزناري وصبحي بعد انتهاء عقوبة إيقافهم
كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبي الفريق الأول، بعد انتهاء فترة إيقافهم لمدة شهر عن المشاركة مع الفريق الأبيض، بسبب ما بدر منهم مؤخرا.
وكان الثلاثي فتوح والزناري وصبحي قد خرجوا من معسكر الفريق الأبيض قبل مواجهة نادي زد في الدوري المصري دون إذن، ليتقرر توقيع عقوبة مغلظة عليهم وإيقافهم وعرضهم للبيع.
وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "بعد نهاية الإيقاف سيشارك فتوح والزناري وصبحي مع الزمالك بشكل طبيعي مع استمرار قرار العرض للبيع".
وأضاف: "القرارات التي أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعه بشأن اللاعبين الثلاثة نهائية ولا رجعة فيها، وتم اتخاذها بناءً على تحقيقات اللجنة القانونية بالنادي".
وتابع: "اختلاف العقوبة وقيمة الغرامة المالية حسب خطأ كل لاعب، لكن في نهاية الأمر جميعهم أخطأوا بحق الزمالك وجماهيره نظرًا لخروجهم من معسكر الفريق ليلة مباراة زد".
وأردف: "جمهور الزمالك له الحق في تحديد موقفه ضد اللاعبين، لكن هناك تعاقدا مع لاعبين يتقاضون رواتبهم، والمدير الفني لو وجد أنه في حاجة لأي لاعب سوف يستعين به، والمدرب له الحرية كاملة في حسم مصير أي لاعب، لكن قرار عرض اللاعبين للبيع لا يزال ساريًا، ومن مصلحة النادي تحقيق أقصى استفادة من لاعبيه ولن يأتي ذلك إلا بتواجدهم في الملعب بحسب وجهة نظر المدير الفني".
وأشار: "طلبنا من أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق، ووكيله الحضور للنادي لتسوية مسألة المستحقات بشكل ودي وإنهاء الأزمة بشكل ودي بدلًا من تصعيد الأمور، وسننتظر ماذا سيحدث في الساعات المقبلة، كما أن مجلس الإدارة فوجئ بوجود أوسوريو في اتحاد الكرة، وتم إبلاغ المدرب بوجود اجتماعات مسبقة لكنه لم يحضر، ونتمنى أن يحضر لحسم الأزمة دون تعقيدات أو مشكلات، من أجل تسوية مستحقاته وإغلاق الملف، وبحسب الاتفاق معه ستنتهي الأمور بشكل يليق بالنادي والمدرب".