الزمالك يكشف موقف فتوح والزناري وصبحي بعد انتهاء عقوبة إيقافهم

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبي الفريق الأول، بعد انتهاء فترة إيقافهم لمدة شهر عن المشاركة مع الفريق الأبيض، بسبب ما بدر منهم مؤخرا.

وكان الثلاثي فتوح والزناري وصبحي قد خرجوا من معسكر الفريق الأبيض قبل مواجهة نادي زد في الدوري المصري دون إذن، ليتقرر توقيع عقوبة مغلظة عليهم وإيقافهم وعرضهم للبيع.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "بعد نهاية الإيقاف سيشارك فتوح والزناري وصبحي مع الزمالك بشكل طبيعي مع استمرار قرار العرض للبيع".