زعمت تقارير صحفية مصرية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، بصدد فسخ التعاقد مع أحمد فتوح مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حال أدين رسميًّا، وصدر قرار بحبسه.

وقررت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، إحالة فتوح إلى المحاكمة، بتهمة القتل وتعاطي المخدرات على خلفية حادث سير فجر الأحد الماضي في أثناء عودته من طريق الساحل الشمالي إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين شرطة بعدما صدمه أحمد فتوح بسيارته، وهو ما تسبب في إلقاء القبض على اللاعب والتحقيق معه من جانب الجهات المختصة.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا، اليوم الخميس، بعد الاستئناف الذي قدمه اللاعب عقب تجديد حبسه مدة 15 يومًا.

وأمرت النيابة بإحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

موقف الزمالك من اللاعب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب من تلك الأزمة، وهل سيقف مع اللاعب، ويكلف محاميًا له، أم سيترك فتوح لمواجهة مصيره.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس الإدارة سيساند اللاعب في أزمته، ولن يتخلى عنه مطلقًا.

وأضاف: "مجلس الإدارة أرسل محامين فعلًا إلى اللاعب، ودافعوا عنه أمام جهات التحقيق في مدينة العلمين، ولم يتركوه وحيدًا.

واختتم: بالنسبة لفسخ عقد اللاعب، فهذا أمر سابق لأوانه، خاصة وأنه من الممكن أن يحصل على حكم مع إيقاف التنفيذ، ثم لا يوجد مبرر لفسخ العقد.

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قانونية فسخ العقد

وفي السياق نفسه أكد المصدر أنه في حال صدور حكم قضائي ضد فتوح بالحبس، فأمام نادي الزمالك طريقان وكلاهما قانوني.

الطريق الأول، وهو الإبقاء على اللاعب، مع خصم قيمة العقد من مستحقاته، أي إنه في حال الحكم على اللاعب بالحبس مدة عام، واللاعب لديه في عقده 3 سنوات، يحق للزمالك الإبقاء على اللاعب، مع خصم قيمة السنة التي سيغيب عنها من عقده، من دون أن يحق له المطالبة بأي قيمة مالية.

أما الطريق الثاني، فهو فسخ التعاقد حال حبس اللاعب، حينئذٍ أيضًا لا يحق للاعب طلب أي تعويض مادي؛ لأنه ارتكب خطأ يعاقب عليه القانون.