من شوارع غينيا إلى برشلونة.. من هو "الدبابة" بابا كوروما أحدث مفاجآت فليك؟

يواجه برشلونة نظيره ريال أوفييدو، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، سعيا لتحقيق الفوز وتقليص الفارق عن "المتصدر" الغريم ريال مدريد.

برشلونة يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد، الذي يملك 18 نقطة، وقد خاض 6 جولات.

ويتواجد ريال أوفييدو في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه في رصيده 3 نقاط فقط.

ويستمر المدرب الألماني هانزي فليك في البحث عن مواهب جديدة من مدرسة "لا ماسيا" لضمها للفريق الأول في إطار سعيه لمنح الفريق عمقا في التشكيل والقائمة هذا الموسم.

واستعدادا لمواجهة ريال أوفييدو وجه المدرب الألماني الدعوة للمدافع الشاب بابا كوروما، البالغ 16 عاما، للتدريب مع الفريق الأول.

المدافع الجديد المنضم للفريق الأول بابا كوروما، وليد يوم 23 فبراير 2009، وبدأ مشواره في شوارع غينيا حيث تعلم بدايات كرة القدم.

شقيقه هو إيلايش موريبا لعب لبرشلونة سابقا وحاليا يتواجد في سيلتا فيغو، وأخوه الآخر لاس كوروما شارك مؤخرا رفقة جيرونا أمام أتلتيك بلباو في سان ماميس.

والتحق بابا كوروما بأكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة في 2021 وعمره 12 عاما، لكن مشاكل بيروقراطية حول التحاقه بإسبانيا أخرت ظهوره مع الفئات الصغرى حتى موسم 2022-2023.

ويلعب بابا كوروما في عدة مراكز، كمدافع أيسر ومحور ارتكاز ولاعب وسط يمتاز بالقوة البدنية مثل أشقائه، لكنه يتميز عنهم بموهبة طبيعية ومرونة تكتيكية.

ويعرف عن المدافع البالغ من العمر 16 عاما، بأن روحه مرحة ومنفتحة وهو عنصر إيجابي في غرفة الملابس، كما أنه يتعلم بسرعة ويستوعب تعليمات المدربين، مما يفتح أمامه أبواب التطور والوصول للفريق الأول.