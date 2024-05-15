سعود عبد الحميد
سعود عبد الحميد

فريق فرنسي يهدد مستقبل سعود عبد الحميد مع الهلال

تلقى عبد الحميد عرضا فرنسيا من نادي تولوز للانتقال إليه في صائفة 2024

كشفت مصادر صحفية في فرنسا أن سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن لفريق الهلال السعودي، تلقى عرضا فرنسيا للرحيل عن صفوف "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن نادي تولوز الفرنسي أرسل عرضا رسميا لنادي الهلال من أجل ضم سعود عبدالحميد.

وأوضح خبير الانتقالات أن "هناك حالة استعداد لبدء التفاوض بين الناديين، ما يفتح الباب أمام اجتماع رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

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وأكد غاليتي "سعود عبدالحميد يرتبط بعقد مع الهلال يمتد حتى 2025، لكن رغم ذلك يتطلع اللاعب لخوض تجربة جديدة في مسيرته".
وسبق أن أكد جورجي جيسوس، مدرب الهلال أن سعود عبدالحميد يمتلك قدرات بدنية وهجومية تؤهله للعب في أوروبا.
وشارك عبدالحميد في 48 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة بقميص الزعيم الهلالي.

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