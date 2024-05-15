فريق فرنسي يهدد مستقبل سعود عبد الحميد مع الهلال

كشفت مصادر صحفية في فرنسا أن سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن لفريق الهلال السعودي، تلقى عرضا فرنسيا للرحيل عن صفوف "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن نادي تولوز الفرنسي أرسل عرضا رسميا لنادي الهلال من أجل ضم سعود عبدالحميد.

وأوضح خبير الانتقالات أن "هناك حالة استعداد لبدء التفاوض بين الناديين، ما يفتح الباب أمام اجتماع رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".