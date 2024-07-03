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رياضة

نجم منتخب المغرب على قائمة تعاقدات ليون الفرنسي

نجم منتخب المغرب على قائمة تعاقدات ليون الفرنسي
أيوب الكعبي مع أولمبياكوس المتوج بدوري المؤتمر
إرم نيوز
إرم نيوز
03 يوليو 2024، 2:25 م

كشفت تقارير  إخبارية فرنسية أن المهاجم الدولي المغربي ونجم فريق أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي، بات قريبا من الانتقال لنادي ليون الفرنسي، وذلك بعد أن كان موجودا ضمن اهتمامات فنربخشه التركي الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينهو.
ووفقا لما أورده موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي الموثوق، فإن أيوب الكعبي الذي تألق بشكل لافت في تجربته مع أولمبياكوس وقاده في مايو الماضي للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، تلقى عرضا رسميا من نادي ليون الفرنسي.
وأضاف المصدر ذاته أن الدولي المغربي يوجد ضمن أولوية اهتمامات فريق ليون من أجل انتدابه خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، فيما لا يزال نادي فنربخشة ضمن الأندية الراغبة في التعاقد مع الكعبي بتوصية من البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب الفريق التركي.

وخاض أيوب الكعبي المولود في عام 1993، 50 مباراة مع أولمبياكوس اليوناني سجل خلالها 33 هدفا بعد انتقاله إليه قادما من السد القطري، ساهم في تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بتسجيله الهدف الحاسم في النهائي أمام فيورنتينا الإيطالي.

 

 

 

المنتخب المغربيأولمبياكوسدوري المؤتمر الأوروبي

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