نجم فرنسا يحطم رقما جديدا في تاريخ منتخب الديكة

أجل مدرب فرنسا ديدييه ديشامب احتفاء صانع ألعابه أنطوان غريزمان بتحطيم رقم قياسي جديد في تاريخ منتخب الديكة، وذلك لمدة ساعة فقط، قبل أن يدفع به في الشوط الثاني من مواجهة المنتخبين الفرنسي والبولندي، مساء الثلاثاء، ويمنحه فرصة كتابة إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الفرنسية.

ويخوض منتخبا فرنسا وبولندا مباراة ترتيبية ضمن المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل فرنسا رسميا لدور الستة عشر، مقابل خروج بولندا خالية الوفاض من النهائيات بشكل مبكر.

وقرر مدرب فرنسا ترك غريزمان على مقاعد البدلاء في المواجهة التي تدور حاليا على ملعب "سيغنال إدونا بارك"؛ ثم دفع به في الدقيقة 61 ليحطم لاعب أتلتيكو مدريد رقما قياسيا في تاريخ منتخب الديكة، كان بحوزة ليليان تورام بطل العالم 1998 وبطل أوروبا 2000 مع المنتخب الذي كان يحمل شارة قيادته ديشامب نفسه.