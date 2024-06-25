نجم فرنسا يحطم رقما جديدا في تاريخ منتخب الديكة
أجل مدرب فرنسا ديدييه ديشامب احتفاء صانع ألعابه أنطوان غريزمان بتحطيم رقم قياسي جديد في تاريخ منتخب الديكة، وذلك لمدة ساعة فقط، قبل أن يدفع به في الشوط الثاني من مواجهة المنتخبين الفرنسي والبولندي، مساء الثلاثاء، ويمنحه فرصة كتابة إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الفرنسية.
ويخوض منتخبا فرنسا وبولندا مباراة ترتيبية ضمن المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل فرنسا رسميا لدور الستة عشر، مقابل خروج بولندا خالية الوفاض من النهائيات بشكل مبكر.
وقرر مدرب فرنسا ترك غريزمان على مقاعد البدلاء في المواجهة التي تدور حاليا على ملعب "سيغنال إدونا بارك"؛ ثم دفع به في الدقيقة 61 ليحطم لاعب أتلتيكو مدريد رقما قياسيا في تاريخ منتخب الديكة، كان بحوزة ليليان تورام بطل العالم 1998 وبطل أوروبا 2000 مع المنتخب الذي كان يحمل شارة قيادته ديشامب نفسه.
وأصبح غريزمان (33 عاما) أكثر لاعب مشاركة في المسابقات الكبرى للمنتخبات (كأس أمم أوروبا وكأس العالم) في تاريخ فرنسا برصيد 33 مباراة، وهو الرقم الذي كان يتقاسمه مع النجم السابق ليليان تورام، والد زميله الحالي في المنتخب ماركوس تورام.
وخاض غريزمان نهائي يورو 2016، ثم توج بكأس العالم 2018، وبلغ النهائي 2022،
وكانت صحيفة "ليكيب" (l'equipe) الفرنسية أوردت يوم الثلاثاء أن خلافا حادا اندلع بين ديدييه ديشامب وأنطوان غريزمان؛ ما دفع مدرب الديكة إلى إبقاء اللاعب على دكة البدلاء.
وأوضحت أن الأداء المخيب الذي قدمه غريزمان في المباراة السابقة، وفشله في تسجيل الأهداف على الرغم من وجود فرص واضحة للتهديف، كان وراء قرار ديشامب.
وشارك غريزمان 132 في مباراة بقميص فرنسا، سجل خلالها 44 هدفا.