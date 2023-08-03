فرانك كيسي يوافق على عرض الأهلي السعودي

وانضم "كيسي"، البالغ من العمر 26 عامًا، لبرشلونة، صيف العام الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ميلان، حيث يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2026.

وسعى إنتر ميلان، ويوفنتوس، إلى التعاقد مع كيسي، كما حاول توتنهام التعاقد معه، لكن يبدو أنه قريب من الدوري السعودي من بوابة الأهلي.

وفي موسمه الأول مع برشلونة شارك "كيسي" في 43 مباراة مع النادي الكتالوني لعب خلالها 1801 دقيقة، وسجل 3 أهداف، وصنع 3، وكان أبرز أهدافه على ريال مدريد في فوز برشلونة 2/1 على الكامب نو.

وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد موسم واحد من نزوله لدوري يلو.

وتعاقد الأهلي، حتى الآن، مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والنجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، ولاعب الوسط الفرنسي آلان سانت ماكسيمين

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم، يوم الجمعة 11 أغسطس.