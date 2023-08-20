فلاديمير حارس الفيحاء يستفز لاعبي الهلال ويحتفل أمام الجماهير (فيديو)

وأخفق الهلال في ترجمة العديد من الفرص، ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تحت أنظار نيمار الذي شاهد المباراة من المدرجات بعد إتمام انتقاله لصاحب الأرض.

وقدم الهلال قائد البرازيل نيمار، القادم من باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، في حفل صاخب قبل اللقاء، بالإضافة إلى مواطنه مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو.

ووصل الفريقان إلى النقطة الرابعة من أول جولتين، لكن الهلال يحتل المركز الرابع ويتقدم بمركزين على الفيحاء بفارق الأهداف.

ومنح فاشون ساكالا المقدمة للفيحاء بعد ربع ساعة من اللعب، لكن عبد الله الحمدان تعادل لصاحب الأرض بعد خمس دقائق.

وانتقد علي البليهي مدافع الهلال طريقة لعب الفيحاء، وقال عقب المبارة: "كنا نلعب أمام عشرة مدافعين.. ويهدرون الوقت".