فلاديمير حارس الفيحاء يستفز لاعبي الهلال ويحتفل أمام الجماهير (فيديو)
دخل فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، في اشتباك لفظي مع لاعبي نادي الهلال السعودي، عقب مباراة الفريقين، اليوم السبت، كما استفز جماهير "الزعيم" بالاحتفال أمامهم عقب نهاية المباراة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لحارس الفيحاء وهو يتجه نحو علي البليهي مدافع الهلال، وظل يردد أمامه "لقد خسرت مجددًا"، فما كان من لاعبي الهلال إلا التحدث معه وثنيه عن ما يفعله.
ثم قام ستويكوفيتش بالتوجه ناحية مدرجات جمهور الهلال والاحتفال أمامهم، ما دفع اللاعبين للاحتكاك معه وإبعاده عن المدرجات.
ولكن بعض الجمهور قام بإلقاء قوارير المياه على الحارس خلال دخوله غرفة تغيير الملابس.
وأخفق الهلال في ترجمة العديد من الفرص، ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تحت أنظار نيمار الذي شاهد المباراة من المدرجات بعد إتمام انتقاله لصاحب الأرض.
وقدم الهلال قائد البرازيل نيمار، القادم من باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، في حفل صاخب قبل اللقاء، بالإضافة إلى مواطنه مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو.
ووصل الفريقان إلى النقطة الرابعة من أول جولتين، لكن الهلال يحتل المركز الرابع ويتقدم بمركزين على الفيحاء بفارق الأهداف.
ومنح فاشون ساكالا المقدمة للفيحاء بعد ربع ساعة من اللعب، لكن عبد الله الحمدان تعادل لصاحب الأرض بعد خمس دقائق.
وانتقد علي البليهي مدافع الهلال طريقة لعب الفيحاء، وقال عقب المبارة: "كنا نلعب أمام عشرة مدافعين.. ويهدرون الوقت".