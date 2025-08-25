رغم الفوز المذهل.. 3 كوارث تهدد موسم ليفربول

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

حقق ليفربول فوزًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، مساء الاثنين، في ختام مثير للجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وأنقذ ليفربول اللاعب الواعد ريو نغوموها الذي شارك بديلًا وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+10 ليقود الريدز للفوز الثاني على التوالي.

ورغم الفوز المذهل للريدز، فإن هناك 3 كوارث محققة تحاصر المدرب الهولندي أرني سلوت نستعرضها في السطور القادمة:

أخطاء الدفاع

يعيش ليفربول ارتباكاً دفاعياً كبيراً في مبارياته هذا الموسم بسبب بعض الهفوات من لاعبيه في أول جولتين.

وفرط ليفربول في تقدمه بثنائية للمباراة الثانية على التوالي بعد أن استقبل ثنائية أمام بورنموث في الجولة الأولى وكان على وشك التعادل قبل تسجيل هدفين قبل النهاية.

وتكرر السيناريو ذاته في مباراة نيوكاسل قبل هدف نغوموها القاتل ولكن دفاع ليفربول سقط في فخ الأخطاء الساذجة.

في مباراة بورنموث كان فيرجيل فان دايك نقطة ضعف واضحة، فيما قدم الفرنسي إبراهيما كوناتي والمجري ميلوش كيركيز مستويات باهتة في مباراة نيوكاسل.

ويحتاج سلوت لإصلاح أخطاء الدفاع التي ظهرت مبكراً، لإنقاذ فريقه من سيناريو كارثي مع تكرار تلك المشكلات الواضحة.

مستوى كيركيز

قدم الظهير الأيسر المجري ميلوش كيركيز أداءً باهتاً خلال مواجهة نيوكاسل وتحول إلى نقطة ضعف واضحة في دفاع الريدز.

ورغم أن كيركيز ليس غريباً عن الدوري الإنجليزي بعد ظهوره المميز مع بورنموث في الموسم الماضي، فإن بدايته مع ليفربول ليست الأفضل.

وأثار اللاعب المجري مخاوف جماهير ليفربول من عدم القدرة على قيادة الجبهة اليسرى للفريق.

عدم انسجام فيرتز

دفع ليفربول مبلغًا يتجاوز 130 مليون يورو للتعاقد مع النجم الألماني فلوريان فلوريان قادما من باير ليفركوزن.

ولم ينسجم النجم الألماني مع زملائه بالشكل المطلوب، ولم يجد أيضاً المدرب سلوت الطريقة الأمثل لتوظيف فيرتز والاستفادة من قدراته بالشكل المطلوب.