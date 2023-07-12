لابورتا يوضح سبب فشل صفقة ضم "جولر" وعدم عودة ميسي (فيديو)

حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على التعليق للمرة الأولى على أسباب فشل تعاقد ناديه مع التركي أردا جولر، وانتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

وكان برشلونة قريبًا من ضم "جولر" قادمًا من صفوف فنربخشة التركي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، ولكن ريال مدريد تدخل ونجح في حسم الأمر لصالحه وحصل على خدمات اللاعب.

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت"، اليوم الثلاثاء: "توصلنا بالفعل إلى اتفاق مع ناديه، فنربخشة، مقابل 17.5 مليون يورو، ووافق اللاعب".