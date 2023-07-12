لابورتا يوضح سبب فشل صفقة ضم "جولر" وعدم عودة ميسي (فيديو)
حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على التعليق للمرة الأولى على أسباب فشل تعاقد ناديه مع التركي أردا جولر، وانتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.
وكان برشلونة قريبًا من ضم "جولر" قادمًا من صفوف فنربخشة التركي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، ولكن ريال مدريد تدخل ونجح في حسم الأمر لصالحه وحصل على خدمات اللاعب.
وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت"، اليوم الثلاثاء: "توصلنا بالفعل إلى اتفاق مع ناديه، فنربخشة، مقابل 17.5 مليون يورو، ووافق اللاعب".
وأضاف: "ثم دخل ريال مدريد على الخط، وقام بدفع مبلغ أكبر، 20 مليون يورو إلى جانب المتغيرات، واعتقدنا هنا أنه لا ينبغي علينا الدخول في تلك المعركة، لا نريد ذلك. لا مع أردا جولر ولا مع لاعبين آخرين، لدينا معايير معينة وسوف نحترمها، لا نريد العودة إلى الخلف".
وتابع: "كان بإمكاننا المنافسة لكننا لن نفعل ذلك لأي لاعب لا يريد القدوم إلى برشلونة، كما ذكرت لدينا بعض المعايير التي لن نتجاوزها".
ليونيل ميسي
وتطرق لابورتا مجددا للحديث عن عدم تمكنه من إقناع ليونيل ميسي بالعودة للفريق، بعد انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان، وانتقال اللاعب في النهاية إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وأوضح رئيس برشلونة: "تحدثنا ووضعنا كل الحلول الممكنة لاستعادة ميسي، إلا أنني وضعت مصلحة النادي فوق الأفضل في العالم".
وأردف: "أؤكد لكم اتفقنا على كل شيء، الإدارة وميسي ووالده، لكن الإيقاع كان مختلفا، وأردنا تجنب تكرار تبعات سلبية سابقة، لم نكن نريد أن يحدث لنا ما حدث في المرة السابقة بفشل تجديد عقد ميسي في 2021، وقلنا لهم إنه عندما نحصل على الموافقة بشأن قواعد اللعب المالي النظيف، فإننا سنخبرهم بذلك".
وأشار: "مر بعض الوقت، وتم الاتفاق على العقد بالكامل، لكن خورخي ميسي تحدث معي، وأخبرني أن نجله قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، لأنه قضى أوقاتا صعبة مع باريس سان جيرمان، وتعرض لضغوط كبيرة، أما في إنتر ميامي فسيكون أكثر هدوءا، بحيث يمكنه التفكير والاستعداد بشكل أفضل لمنتخب الأرجنتين".
وشدد: "ميسي أراد العودة إلى برشلونة، ولكنه لم يرغب في قضاء عام آخر في ظل الضغوط، إنه أمر مفهوم، لقد بدأنا في العمل على تكريم كبير له، وقد يحدث ذلك في يوم الذكرى الـ125 للنادي، سيكون لم الشمل مع كل أولئك الذين جعلوا برشلونة عظيمًا في تلك السنوات، سيكون أمرًا رائعًا".
وبسؤاله إذا كان يمكن رؤية ميسي بقميص برشلونة مجددًا، أوضح لابورتا: "أرى الأمر أكثر تعقيدًا وسيكون من الضروري سؤاله".
واختتم: "ميسي يعتني بنفسه جيدًا، ولديه موهبة استثنائية ويمكنه دائمًا الأداء على مستوى عالٍ لأنه دائمًا ما يكون حاسمًا، كما شاهدناه في كأس العالم".