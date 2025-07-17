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رياضة

ذهب وردي.. كم يبلغ سعر ساعة لامين يامال التي ارتداها عند تجديد عقده؟ (صور)

ذهب وردي.. كم يبلغ سعر ساعة لامين يامال التي ارتداها عند تجديد عقده؟ (صور)
ساعة لامين يامالالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 6:30 ص

كشفت تقارير إعلامية عن سعر الساعة التي ارتدها لامين يامال، نجم نادي برشلونة، خلال مراسم توقيع عقده الجديد مع النادي الكتالوني، مساء أمس الأربعاء، في حضور عائلته.

وحصل الجناح المتألق لفريق برشلونة لامين يامال (18 عاما) على القميص الشهير رقم 10 الذي كان يرتديه في وقت سابق أسطورة النادي ليونيل ميسي، ليشكل هذا تتويجا لموسم رائع قدمه مع الفريق.

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وحصل يامال على القميص بعد موسم مذهل سجل فيه 18 هدفا و25 تمريرة حاسمة ليساعد في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية بإحراز الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية، إلى جانب التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم اللاعب الشاب، الذي كان يرتدي القميص رقم 19 في الموسم الماضي، استمراره مع برشلونة بالفعل؛ إذ وقع على تمديد التعاقد في مايو الماضي، ليستمر في برشلونة حتى عام 2031.

 

 

وتسلم اللاعب القميص رقم 10 من رئيس النادي خوان لابورتا في احتفالية خاصة.

ويحمل القميص رقم 10 ثقلا هائلا في كامب نو؛ إذ ارتداه ميسي خلال فترته مع النادي الحافلة بالألقاب والتي شكلت مسيرته.

 

 

 

ووفقا لما ذكرته منصة "insaneluxurylife" عبر حسابها على "إنستغرام"، فإن "يامال ظهر مرتديا ساعة Royal Oak Chronograp من أوديمار بيغه، المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا، وتأتي هذه التحفة الفاخرة بعلبة قطرها 38 ملم، وتتميز بمينا فضي مزخرف بنقشة (Grande Tapisserie)، وموانئ فرعية للكرونوغراف، إضافة إلى إطار مرصّع بالألماس يضفي لمسة براقة على التصميم الثُماني الشهير".

وأوضحت أن السعر الرسمي للساعة يصل إلى 77,000 دولار، بينما سعرها في السوق يبلغ نحو 85,000 دولار.

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وقال يامال بعد تجديد عقده للصحفيين: "ميسي مهد الطريق بالرقم 10، وأنا سأقدم مشواري".

وأضاف: "إنهم ثلاثة أساطير في كرة القدم وفي النادي. كل طفل يحلم بمضاهاة ميسي ورونالدينيو ومارادونا... سأسعى جاهدا للحفاظ على هذا الإرث".

واختتم: "أولا، كان حلمي أن ألعب لأول مرة مع برشلونة وأرتدي الرقم 10. كل من نشأ هنا يحلم بذلك. أنا ممتن للنادي".

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