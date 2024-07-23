ساعات وتنطلق مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس بحضور ثلاثة منتخبات عربية هي مصر والعراق والمغرب.

تلك المشاركة مميزة بوجود ثلاثة منتخبات عربية منتخبات اثنان منهما سبق لهما الوُجود في المربع الذهبي والثالث سيلعب في الأولمبياد للمرة الثامنة.

لذلك لن يكون مقبولًا للجماهير العربية أن يخرج فريق من دور مبكر ويتحدث عن تمثيل مشرف أو صعوبة القرعة أو الخصوم.

مصر والتمثيل المشرف

في أول مشاركة للمنتخب المصري بالأولمبياد ضد إيطاليا في نسخة أنتويرب 1920 خسر الفراعنة بهدفين لهدف أمام المنتخب الإيطالي الذي غادر المنافسة من الدور التالي ضد فرنسا.

تحسن الأمر قليلًا في النسخة التالية إذ فاز المنتخب المصري على المجر بثلاثية حسين حجازي وإبراهيم يكن في الدور الأول، ولكن عندما جاءت مباراة ربع النهائي خسروا بخماسية نظيفة ضد السويد، التي غادرت المنافسة أيضًا من الدور التالي ضد سويسرا.

وأخيرًا وصل الفراعنة إلى المربع الذهبي في نسخة أمستردام 1928 بعد التغلب على تركيا والبرتغال في الطريق، وسجل في تلك الدور محمود مختار التتش هاتريك في شباك تركيا، وعاد وسجل على البرتغال أيضًا، قبل أن يخسر الفريق بسداسية أمام الأرجنتين.

وفي مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية خسر الفراعنة بأكبر هزيمة في تاريخهم بـ 11 هدفًا مقابل ثلاثة ضد إيطاليا.

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تكرر الإنجاز المصري بالوصول إلى ربع النهائي في طوكيو 1964 بالصعود من مجموعة كان فيها تشيكوسلوفاكيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وكان لمصطفى رياض أسطورة الترسانة ستة أهداف في مباراة واحدة ضد كوريا الجنوبية.

لاحقًا فازت مصر على غانا ولكنها غادرت نصف النهائي من الخسارة ضد المجر بسداسية ثم خسرت البرونزية أمام ألمانيا بثلاثية لهدف.

العراق وإنجاز غير مكتمل

قبل العام 1992 لعب المنتخب العراقي ثلاث مرات في الأولمبياد، ولم يحقق نتائج جيدة سواء في الصين أم الولايات المتحدة أم كوريا الجنوبية.

وحقق أفضل مشاركاته في العام 2004، بعد أن حصد المركز الرابع وفي طريقه لذلك فاز على البرتغال في وجود كريستيانو رونالدو، وكوستاريكا وأستراليا ولكنه خسر من باراغواي في نصف النهائي، ثم خسر الميدالية على يد إيطاليا.

المغرب تبحث عن نفسها

ستكون المشاركة القادمة هي الثامنة للمنتخب المغربي الذي غادر الدور الأول للبطولة في ست مناسبات.

وأفضل مشاركاته كانت في نسخة ألمانيا العام 1972 ووقتها خسر من المضيف في دور المجموعات بثلاثية نظيفة، وتعادل مع الولايات المتحدة وفاز على ماليزيا بسداسية.

وفي دور المجموعات الثاني خسر الفريق من الاتحاد السوفيتي والدنمارك وبولندا وودع البطولة.

إنجازات أفريقية

يوجد في قارة أفريقيا منتخبات حققت إنجازات أكبر بكثير من تلك الخاصة بالمنتخب المصري صاحب التمثيل المشرف في مربعين ذهبيين.

فهناك المنتخب النيجيري الذي حقق ذهبية دورة ألعاب أطلنطا في العام 1996، ونال فضية بكين 2008 وبرونزية ريو 2016.

يوجد أيضًا المنتخب الكاميروني صاحب ذهبية سيدني في العام 2000 بعد أن تغلب على إسبانيا بالكثير من النجوم، وغانا صاحبة برونزية برشلونة 1992.

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حان وقت تطوير تلك الإنجازات

من غير المعقول أن منتخبات مثل نيجيريا والكاميرون تحقق تلك الإنجازات الكبيرة في الأولمبياد دون أن يكون لمنتخبات مثل مصر والمغرب والعراق نصيب فيها.

على مستوى الإمكانات والاستعداد للبطولة والقدرات التنظيمية، فالمنتخبات العربية لديها أفضلية واضحة، يجب أن تبدأ في الظهور من تلك النسخة، التي ستكون المنافسة على ميدالية فيها أمرًا حتميًا بالنسبة لتلك الفرق.