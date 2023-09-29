أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة الصين الدولية للتنس

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر لنهائي بطولة الصين الدولية للتنس، بعد تفوقها على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا، الجمعة.

وتفوقت أنس جابر على بودوروسكا بمجموعتين مقابل واحدة لتتأهل إلى المباراة النهائية.

وتقدمت أنس جابر في المجموعة الأولى 6/3 ثم خسرت المجموعة الثانية 1/6، قبل أن تعود وتضرب بقوة في المجموعة الثالثة وتفوز 6/2.

وستواجه أنس جابر في المباراة النهائية الروسية ديانا شنايدر، التي تأهلت للنهائي على حساب التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 2/0.