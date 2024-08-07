كشف تقرير لصحفية "ذا أتلتيك" أن إندريك فيليبي، نجم ريال مدريد الجديد، والمنضم للفريق قادما من بالميراس البرازيلي ترك انطباعا جيدا منذ خطواته الأولى مع الفريق.

وانتقل إندريك ابن 18 عامًا للعب في صفوف ريال مدريد لتعزيز خط هجوم المرينغي بلاعب يتنبأ له الجميع بمستقبل رائع.

ولعب المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 18 عامًا مباراتين وديتين منذ انضمامه إلى الفريق، وظهر خلال هزيمة الميرنغي 1-0 أمام ميلان، وخسارته 2-1 أمام برشلونة في جولة مدريد التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة، ولم يشارك في المباراة الثالثة ضد تشيلسي في شارلوت، كارولينا الشمالية.

وكشف كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، أن اللاعب عانى من إصابة طفيفة، وفضل الجهاز الفني إراحته.

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وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن "إندريك لم يسجل أي هدف حتى الآن، ولكنه ترك انطباعًا إيجابيًا لدى المدرب كارلو أنشيلوتي وطاقمه، ويصفه مصدر في غرفة الاجتماعات، والذي طلب، عدم الكشف عن هويته بأنه (ظاهرة)".

وأوضح التقرير: "كان من الواضح من خلال جلسات التدريب المفتوحة للصحفيين أن إندريك كان يكافح لإظهار شخصيته، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه أمام المرمى، إذ سجل عدة مرات في ألعاب تدريبية صغيرة وكاملة، وحظي بدعم صاخب من زميله في الفريق البرازيلي إيدر ميليتاو".

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وقال أنشيلوتي بعد أول مباراة ودية لمدريد ضد ميلان، والتي بدأها إندريك: "ما أراه هو أنه يمتلك شيئًا خاصًا، إنه سريع للغاية، وقوي جدًا في المساحات الضيقة، وقادر على الوصول إلى سرعته القصوى في المساحات المفتوحة، ومهاري للغاية على حافة منطقة الجزاء. إنه موهبة عظيمة، من النادر أن ترى لاعبًا بمثل هذه الخصائص".

وسجل إندريك 21 هدفا وصنع أربعة في 82 مباراة شارك فيها مع الفريق الأول لبالميراس.